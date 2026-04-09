¿Quién gana más en Fuerzas Militares: General, coronel o sargento? Jerarquía según decreto 0384
De acuerdo con el decreto, el aumento para 2026, es producto del IPC del 5,1% más 1,9% adicional.
El Gobierno nacional, por medio del Decreto 083 del 7 de abril de 2027, estableció el nuevo aumento salarial para todos los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fijando un incremento que supera la inflación del año pasado (2025) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
De acuerdo con la información de la resolución, el ajuste corresponde a un aumento del 7%, fijando los sueldos básicos de los siguientes integrantes de la Fuerza Pública:
- generales
- almirantes
- mayores generales
- vicealmirantes
- brigadieres generales
- contralmirantes
- coroneles
- capitanes de navío
- tenientes coroneles
- capitanes de fragata
- mayores
- capitanes de corbeta
- capitanes
- tenientes de navío
- tenientes
- tenientes de fragata
- subtenientes
- tenientes de corbeta
- sargentos mayores de comando
- suboficiales jefes técnicos de comando
- técnicos jefes de comando
- comisarios
- sargentos mayores
- suboficiales jefes técnicos
- técnicos jefes
- subcomisarios
- sargentos primeros
- suboficiales jefes
- técnicos subjefes
- intendentes jefes
- sargentos viceprimeros
- suboficiales primeros
- técnicos primeros
- intendentes
- subintendentes
- patrulleros
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También se establecen bonificaciones económicas para:
- alféreces
- guardiamarinas
- pilotines
- grumetes y soldados
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¿Según el Decreto número 0384 de 2026, quién gana más en las Fuerzas Militares?
Según la ley los sueldos son determinados tomando como base la escala porcentual, misma que permite que se mantenga una estructura jerárquica dentro de la institución.
Oficiales
- general: 100 %
- mayor General: 96,90 %
- brigadier General: 86,62 %
- coronel: 67,12 %
- teniente Coronel: 52,36 %
- mayor: 45,52 %
- capitán: 37,46 %
- teniente: 32,72 %
- subteniente: 28,93 %
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Suboficiales
- sargento Mayor de Comando Conjunto: 42,34 %
- sargento Mayor de Comando: 36,24 %
- sargento Mayor: 32,56 %
- sargento Primero: 27,97 %
- sargento Viceprimero: 25,32 %
- sargento Segundo: 24,19 %
- cabo Primero: 24,04 %
- cabo Segundo: 23,89 %
- cabo Tercero: 23,59 %
Soldados e infantes de marina
- soldado profesional / infante de marina: 23,29 %
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También le dejaremos la escala porcentual y jerarquía de la Policía Nacional.
Nivel ejecutivo de la Policía
- comisario: 52,78 %
- subcomisario: 44,81 %
- intendente jefe: 42,66 %
- intendente: 40,50 %
- subintendente: 31,82 %
- patrullero: 25,37 %
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