¿Quién gana más en Fuerzas Militares: General, coronel o sargento? Jerarquía según decreto 0384

El Gobierno nacional, por medio del Decreto 083 del 7 de abril de 2027, estableció el nuevo aumento salarial para todos los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fijando un incremento que supera la inflación del año pasado (2025) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

De acuerdo con la información de la resolución, el ajuste corresponde a un aumento del 7%, fijando los sueldos básicos de los siguientes integrantes de la Fuerza Pública:

generales

almirantes

mayores generales

vicealmirantes

brigadieres generales

contralmirantes

coroneles

capitanes de navío

tenientes coroneles

capitanes de fragata

mayores

capitanes de corbeta

capitanes

tenientes de navío

tenientes

tenientes de fragata

subtenientes

tenientes de corbeta

sargentos mayores de comando

suboficiales jefes técnicos de comando

técnicos jefes de comando

comisarios

sargentos mayores

suboficiales jefes técnicos

técnicos jefes

subcomisarios

sargentos primeros

suboficiales jefes

técnicos subjefes

intendentes jefes

sargentos viceprimeros

suboficiales primeros

técnicos primeros

intendentes

subintendentes

patrulleros

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También se establecen bonificaciones económicas para:

alféreces

guardiamarinas

pilotines

grumetes y soldados

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¿Según el Decreto número 0384 de 2026, quién gana más en las Fuerzas Militares?

Según la ley los sueldos son determinados tomando como base la escala porcentual, misma que permite que se mantenga una estructura jerárquica dentro de la institución.

Oficiales

general: 100 %

mayor General: 96,90 %

brigadier General: 86,62 %

coronel: 67,12 %

teniente Coronel: 52,36 %

mayor: 45,52 %

capitán: 37,46 %

teniente: 32,72 %

subteniente: 28,93 %

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Suboficiales

sargento Mayor de Comando Conjunto: 42,34 %

sargento Mayor de Comando: 36,24 %

sargento Mayor: 32,56 %

sargento Primero: 27,97 %

sargento Viceprimero: 25,32 %

sargento Segundo: 24,19 %

cabo Primero: 24,04 %

cabo Segundo: 23,89 %

cabo Tercero: 23,59 %

Soldados e infantes de marina

soldado profesional / infante de marina: 23,29 %

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También le dejaremos la escala porcentual y jerarquía de la Policía Nacional.

Nivel ejecutivo de la Policía

comisario: 52,78 %

subcomisario: 44,81 %

intendente jefe: 42,66 %

intendente: 40,50 %

subintendente: 31,82 %

patrullero: 25,37 %

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