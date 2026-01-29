Denuncian desigualdad salarial en el Ejército: soldados profesionales ganan más que suboficiales

Una denuncia conocida por Caracol Radio advierte de una inconformidad al interior del Ejército Nacional por la actual estructura salarial, que estaría generando que soldados profesionales recién graduados ganen más que suboficiales o incluso oficiales con muchos más años de servicio, pero también con mayores responsabilidades operacionales.

¿Cuánto se gana un soldado?

Según la información recibida, un subteniente del Ejército recibe actualmente un ingreso mensual cercano a los 5 millones 589 mil pesos, mientras que un soldado profesional, tras el aumento del 23 % del salario mínimo, estaría ganando alrededor de 5 millones 754 mil pesos.

La situación es aún más crítica en el caso de los cabos terceros, quienes, pese a su rango, reciben cerca de 4 millones 764 mil pesos, es decir, menos que el personal bajo su mando.

De acuerdo con la denuncia, existe un decreto en espera de firma que contemplaría un aumento salarial del 7 % para oficiales y suboficiales, correspondiente al ajuste por IPC y apenas dos puntos por encima del incremento del IPB.

Sin embargo, dicho ajuste aún no se ha materializado, lo que mantiene el descontento entre quienes ejercen mando directo en las operaciones.

Uno de los suboficiales consultados aclaró que la molestia no está dirigida contra el aumento otorgado a los soldados profesionales, sino contra la falta de proporcionalidad y reconocimiento al rango, la antigüedad y la responsabilidad.

“Hoy hay soldados profesionales con apenas un mes de haber salido de la escuela que están ganando más que sargentos segundos con 12, 14 o hasta 15 años de servicio”, señaló.

La denuncia también cuestiona el discurso oficial del Gobierno y del Ministerio de Defensa, pues afirman que se habría aumentado el salario a “los militares” en general.

“La gente cree que a todos nos subieron igual, pero eso no es cierto. A los suboficiales y oficiales todavía no se nos ha reflejado ningún incremento”, afirmó el uniformado, quien dijo que históricamente estos ajustes tardan entre tres y ocho meses en verse reflejados en la nómina.

Otro de los puntos a tratar en la denuncia es la sobrecarga operativa que enfrentan los suboficiales de mayor antigüedad. Según relataron algunos a los micrófonos de Caracol Radio, a pesar de que el Decreto Ley 1790 de 2000 establece que los suboficiales son auxiliares del mando, en la práctica son ellos quienes lideran pelotones en el área de operaciones, mientras muchos oficiales permanecen en labores administrativas.

“Hay sargentos con más de 20 años en la fuerza que siguen en combate, viendo a sus familias dos veces al año”, indicaron.

También hay desigualdad en los subsidios de Vivienda

La denuncia también incluye cuestionamientos sobre los subsidios de vivienda, al considerar desproporcionadas las diferencias: 71 millones de pesos para soldados profesionales, 73 millones para suboficiales y hasta 122 millones para oficiales.

“No es posible que la diferencia sea tan mínima para suboficiales y tan amplia para oficiales”, concluye el denunciante.

Caracol Radio conoció que esta inconformidad se estaría replicando en varias unidades del país. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ni el Comando del Ejército se han pronunciado oficialmente sobre esta situación ni sobre la firma del decreto que definiría el aumento salarial pendiente.