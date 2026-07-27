Lunes 27 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El jugador de la Selección Colombia que estuvo en el mundial Johan Mojica estuvo de visita en el municipio de Salento, Quindío. Foto: Cortesía Facebook, Johan Mojica

Armenia

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En el Quindío, las autoridades de Tránsito implementan plan de contingencia por las congestiones en la vía la línea debido al derrumbe que tiene paso a un carril en Cajamarca en Tolima

En el caso del Quindío la concesión de la carretera, el Invías y la Policía de tránsito están haciendo cierres en el peaje antes de ingresar al túnel principal de la línea para evitar el represamiento de vehículos

Con el paso a un carril en el km 47 en el sector de calle larga en el municipio de Cajamarca, el tránsito por esa vía se da cada hora en un sentido de la vía, por lo que se generan largas filas de vehículos al lado y lado de la carretera

Las autoridades piden a los conductores tener calma debido a que el cierre de uno de los carriles en el sector de Calle Larga genera traumatismos en el paso entre el Tolima y el Quindío a través del Alto de la Línea.

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Cabe recordar que el Deslizamiento genera cierre parcial de la vía que une al Tolima y el Quindío a través de La Línea

Según la primera evaluación, hay una filtración sobre este sector, por lo que las autoridades están trabajando con la concesión a cargo de la vía que va desde el Túnel de la Línea hasta Cajamarca con el fin de atender esta emergencia.

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En diálogo con Caracol Radio el acalde de Cajamarca, Tolima, Camilo Valencia, confirmó que se registró un deslizamiento de tierra que amenaza la vía panamericana que une al Tolima con el Quindío a través del Alto de la Línea.

La emergencia que se registra en el sector de Calle Larga ocasionó que las autoridades de tránsito cerraran una calzada de la vía con el fin de atender la emergencia que afectó una vivienda.

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Según la primera evaluación, hay una filtración sobre este sector, por lo que las autoridades están trabajando con la concesión a cargo de la vía desde el Túnel de la Línea y hasta Cajamarca con el fin de atender esta emergencia y hemos decidido cerrar uno de los carriles de la vía Panamericana para verificar el plan para trabajar”

“Está en riesgo todo este corredor vial que conecta al centro del país con el occidente colombiano, haremos las evaluaciones pertinentes para adoptar el plan que se implementará”, puntualizó.

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En Armenia rige decreto que prohíbe el uso del agua para los lavados de áreas públicas, de motocicletas y vehículos con manguera, la multa es de hasta un millón de pesos con el fin de mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño

Más información Viernes 24 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En efecto una persona que sea encontrada en vía pública lavando su motocicleta o carro con una manguera, podría ser multada por la Policía hasta por un millón de pesos.

El gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo César Rodríguez manifestó que ante las altas temperaturas toman acciones para mitigar el impacto que pueda generarse en el suministro de agua.

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Recordó que actualmente rige el decreto 224 del 2023 donde prohíbe este tipo de acciones con el objetivo de preservar el buen uso del recurso hídrico y por eso intensifican la campaña ‘Superemos el Niño’.

Asimismo, mencionó que llevaban más de un mes que no llovía hacia la cuenca del Río Quindío y por fortuna no hubo problemas en materia de racionamiento porque es una fuente hídrica muy agradecida debido a que nuevamente se generaron lluvias.

A pesar de lo anterior dijo que es clave cuidar el agua por eso establecen la campaña de ahorro y eso eficiente para lograr concientizar a los usuarios para evitar afectaciones en el marco del Fenómeno de El Niño.

Recordemos que se registra un aumento del 15% en el consumo de agua en los hogares debido a las altas temperaturas.

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En noticias judiciales, Tras cumplirse una semana del homicidio de un exconcejal del municipio de Circasia en el Quindío, hasta el momento no hay capturas ni hipótesis claras sobre el hecho

El o viernes 17 de julio se registró un ataque sicarial en pleno parque principal del municipio de Circasia en contra del exconcejal Carlos Andrés Sierra que, aunque fue trasladado a un centro asistencial falleció debido a la gravedad de las heridas por impactos con arma de fuego.

A cumplirse una semana del hecho que causó consternación en el departamento, el alcalde del municipio Julián Andrés Peña manifestó que las autoridades avanzan con las respectivas investigaciones para lograr en el menor tiempo esclarecer el caso y dar con los responsables.

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Enfatizó que como alcalde es respetuoso del proceso investigativo y entendiendo que las autoridades han recolectado el material probatorio que debe tener resultados porque el hecho no puede quedar en la impunidad.

Resaltó que este homicidio no es la realidad del municipio puesto que han venido superando las épocas en que era evidente el incremento de homicidios y criminalidad por eso confía en el proceso investigativo.

Recordó que fue el municipio junto con el departamento aprobó la recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información útil y verídica sobre el esclarecimiento del hecho de sangre que enluta al municipio.

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En el Quindío dos casas fueron objeto de extinción de dominio dedicadas al acopio y distribución de estupefacientes

La Policía y la Fiscalía materializaron las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre dos casas ubicadas en el barrio Buenos Aires del municipio de Quimbaya.

La teniente coronel Nelly Yolima Parada, comandante encargada de la Policía del departamento informó que los predios estaban avaluados en 300 millones de pesos y de acuerdo con las labores investigativas eran utilizados para el acopio y distribución de estupefacientes.

Recordó que el 15 de noviembre del año 2021 fue desarticulado el grupo delincuencial mediante la captura de 12 de sus integrantes que era liderado por Frank Sebastián Molina Cardona.

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El predio La Esmeralda, en Filandia, Quindío fue destinado provisionalmente a Coagrotur, por parte de la Sociedad de Activos Especiales, SAE que al parecer según los registros de esta entidad este predio pertenecía a Elkin Murillo, un exjugador de la Selección Colombia, que estuvo en la Copa América en 2001 y presuntamente era testaferro del Clan del Golfo.

La Corporación Agroecológica Social y Ecoturística de Filandia, Coagrotur, integrada por familias víctimas de desplazamiento y exilio, recibe el respaldo de la SAE y de la OIM para fortalecer su proyecto productivo y comunitario.

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Tres mujeres fueron capturadas por el delito de extorsión en Ibagué y Armenia, utilizaban la modalidad del falso servicio para engañar a comerciantes, según la Policía en lo corrido del año han capturado a 14 personas por el delito de extorsión en el departamento del Quindío.

Y es que a través de orden judicial fueron capturadas tres mujeres por el delito de extorsión en Ibagué y Armenia. Dos capturas se registraron en Ibagué donde Gloria Esperaza Mahecha, alias Pancha de 41 años y Leidy Yisney Bonilla, alias Yis de 48 años tenían condena privativa de la libertad por el delito de extorsión agravada de 14 y siete años respectivamente.

La otra captura se presentó en el barrio Porvenir de Armenia donde Melissa Arroyave de 31 años conocida con el alias de Tavares tenía una condena privativa de la libertad de 46 meses.

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La teniente coronel Nelly Yolima Parada, comandante encargada de la Policía del departamento informó que estas mujeres focalizaban su actuar delincuencial a comerciantes del sector ferretero, tiendas y supermercados en los departamentos de Tolima y Quindío.

Además, evidenció que utilizaban la modalidad del falso servicio donde contactaban a las víctimas con falsas ofertas laborales logrando que se desplazaran a zonas rurales y aprovechando la pérdida de comunicación para intimidar a sus familiares con el fin de exigir sumas de dinero. Añadió que

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En la ciudad de Cartagena fue capturado por la Policía Nacional alias Charry uno de los delincuentes del cartel de los más buscados en el Quindío.

Según la Policía, alias ‘Charry’ hacía parte de una banda delincuencial dedicada al hurto de joyas, celulares y dinero en efectivo. Tiene abierta investigaciones por cinco hurtos entre 2024 y 2025 en Santa Fe y Caldas (Antioquia); Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Armenia (Quindío). Utilizaban carros y motos para cometer los delitos.

“La captura de este hombre, quien era considerado el más buscado del departamento del Quindío, demuestra que la Policía Nacional mantiene una ofensiva permanente contra la delincuencia”, manifestó el coronel, Alejandro Salgado Cárdenas, comandante Operativo Policía Metropolitana de Cartagena.

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Fortalecer la presencia de las unidades del Ejército Nacional como una medida que contribuya a prevenir y contener los diferentes delitos que afectan a la comunidad, reforzando la presencia institucional en puntos estratégicos y apoyando las labores de seguridad que se adelantan de manera conjunta con la Policía Nacional, fue la propuesta de la Alcaldía de Armenia ante el Consejo de Seguridad Departamental realizado en la Gobernación del Quindío.

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El gobernador del Quindío advirtió que las EPS juegan cuando se comprometen a que pagarán las deudas, pero no lo hacen lo que agrava la crisis de la salud con la red pública y privada

Ante la compleja situación que se vive por la falta de pago de las deudas de las EPS donde incluso se ha generado la contención de servicios a usuarios de Asmet Salud, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis reconoció que no se ha generado una solución concreta a la crisis que se agrava día a día.

Señaló que se han establecido múltiples reuniones y convocatorias, sin embargo, no pasa a mayores por lo que las deudas continúan con las IPS privadas y públicas del Quindío. Considera que las EPS han jugado con las autoridades departamentales porque, aunque se comprometen a cancelar las deudas no lo hacen impactando en el acceso a los servicios de los usuarios.

Dijo que espera el gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella pueda brindar el apoyo que tanto necesita el departamento puesto que sostuvo no han sido escuchados ante las instancias del actual gobierno lo que impide mayor intervención ante la crisis de la salud.

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Desde la asamblea del Quindío realizan reparos respecto a la tarifa diferencial para los peajes del Eje Cafetero y sobre la concesión de autopistas del café que culminará el próximo año

En la asamblea departamental se tenía previsto un debate para analizar la situación de las tarifas diferenciales en los peajes del Eje Cafetero en el que quedó excluido el municipio de Circasia en el Quindío y sobre la concesión de autopistas del café que culmina en febrero del año 2027.

El presidente de la duma departamental, César Londoño lamentó que no hayan asistido desde autopistas para brindar las claridades sobre las obras de mantenimiento al ingreso de los municipios y el cobro que considera excesivo del peaje que compromete al departamento que es el de Circasia entre Armenia y Pereira.

Dijo que esperan establecer un nuevo debate, pero ya con el gobierno entrante con el objetivo de conocer la postura frente a estas inquietudes y replantear que el municipio de Circasia pueda ser incluido en las tarifas diferenciales por su cercanía con el peaje.

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En ese mismo sentido se refirió el alcalde del municipio de Circasia, Julián Andrés Peña quien resaltó su preocupación al quedar excluidos del beneficio y que solo hayan sido tenidos en cuenta los municipios de Filandia y Salento.

Dijo que como administración llevaron a cabo acciones como la nulidad del acto administrativo, sin embargo, considera lo más importante ocurrirá el próximo año con la concesión en cuanto si continúa el mismo proceso o queda en manos del Instituto Nacional de Vías como lo ha planteado el actual gobierno.

Resaltó que mediante elementos jurídicos y técnicos buscarán una reducción de la tarifa, pero de manera universal y las obras en el tramo de Circasia hacia Pereira en cuanto a ciclorrutas y alumbrado público.

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Desde el lunes 10 de agosto, cierre total del sector del Coliseo por obras de Intercambiador Vial

La Alcaldía de Armenia informa que, conforme al cronograma de avance de construcción del Intercambiador Vial, y a lo establecido en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado para dicho proyecto, a partir del próximo lunes 10 de agosto entrará en operación la fase 4 del mismo, con el cierre total del sector del Coliseo del Café.

Las medidas de cierre buscan garantizar la seguridad de trabajadores, conductores y peatones, además de permitir el avance del proyecto, pues esta etapa de la obra requiere el avance de las actividades constructivas relacionadas con la ejecución de cimentaciones profundas mediante pilotes, construcción de dados de cimentación y posterior instalación de elementos estructurales que soportarán el ordenador vial.

Se restringirá la circulación de todo tipo de vehículos en los siguientes corredores: Carrera 23, entre calle 3 y carrera 19 y Carrera 19, entre la calle 5 norte y la glorieta del Bolo Club.

Estas medidas permanecerán vigentes durante la ejecución de esta fase de la obra y hasta que las condiciones técnicas permitan restablecer la movilidad normal en el sector.

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Para reducir el impacto en la circulación, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, implementará varias medidas de conectividad: Conexión hacia el norte por la calle 12 y la carrera 14, Giro a la izquierda, mediante control semafórico, en la parte inferior del puente de la avenida Bolívar con calle 2, para conectar con la carrera 14.

Acceso hacia el norte por la calle 2 y la avenida Centenario. Giro a la izquierda en sentido sur-norte en la intersección de la carrera 14 con calle 10 Norte, permitiendo el ingreso hacia la carrera 19. La calle 5 Norte, entre las carreras 19 y 14, cambiará temporalmente su sentido de circulación y operará únicamente de occidente hacia oriente.

Como parte del Plan de Manejo de Tráfico, 16 rutas del transporte público colectivo modificarán temporalmente sus recorridos para garantizar la continuidad del servicio. Entre ellas se encuentran las rutas 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 23, 31, 32, 35, 36 y 38.

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Se ajustarán temporalmente los recorridos de algunas rutas intermunicipales con destino u origen en Pereira, Manizales y Medellín, que por su operatividad se desarrollan en buses de más de 30 pasajeros.

El recorrido para estas rutas será el siguiente: Entrando a la ciudad de Armenia: Autopista del Café – carrera 14 – calle 26 norte – calle 2 – carrera 19 – calle 3 – Avenida 14 de octubre – calle 23 – carrera 19 – calle 35 – Terminal.

Saliendo de la ciudad de Armenia: Terminal de Transporte – calle 34 – carrera 18 – calle 26 – antigua vía a Calarcá (Curva del Diablo) – Vía a Calarcá – Glorieta entrada a Calarcá – Vía Chagualá – Autopista del Café.

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Temporalmente, los recorridos para vehículos pesados de tres o más ejes por contingencia de la Fase 4 de las obras de construcción del Intercambiador Vial de Bomberos, se establecen así:

SENTIDO SUR – NORTE: Carrera 18 – Calle 26 – Antigua Vía Calarcá (Curva del Diablo) – Vía Calarca y Carrera 18 – Calle 2° - Avenida Centenario – Vía Chaguala …

SENTIDO NORTE – SUR: Autopistas del Café – Carrera 14 – Calle 26 Norte – Avenida Centenario – Calle 2° - Carrera 19 … 2) Autopistas del Café – Vía Chaguala – Avenida Centenario - Calle 2° - Carrera 19

Los residentes, comerciantes y usuarios habituales del sector podrán continuar accediendo a sus viviendas y establecimientos siguiendo la señalización temporal y las indicaciones del personal de tránsito y de la obra.

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Cerca de 350 metros cúbicos de concreto premezclado fueron vaciados ayer domingo 26 de julio en la mega obra del intercambiador vial, para para la construcción del puente sur, estructura que estará conformada por una viga cajón y dos vigas cabezales, en un hecho que constituye un hito en la obra, que alcanza un avance del 35,6 %.

Al realizar seguimiento directo al desarrollo de la obra en terreno, el alcalde de Armenia, James Padilla García, destacó la importancia de este avance y el trabajo realizado por todo el equipo de la Administración Municipal y el Consorcio Vial Armenia, para garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Actualmente, la obra avanza en tres frentes de trabajo ubicados en isla, estrategia que permite garantizar la movilidad de vehículos y peatones mientras se desarrollan las actividades constructivas.

Sin embargo, el mandatario indicó que debido al estado actual del proyecto y a la necesidad de continuar con la construcción de los pilotes en la zona de Bomberos, en los próximos días se implementará un cierre total de la zona de obra, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito vigente.

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Durante la sesión del Concejo de Armenia, el gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo César Rodríguez Ospina, presentó el balance de ejecución de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), desarrolladas en el marco del convenio interadministrativo con la Alcaldía de Armenia,

En su intervención, el gerente destacó que a la fecha se han culminado 21 contratos de obra, mientras que cinco proyectos continúan en ejecución, consolidando un importante avance en la modernización del sistema de alcantarillado.

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Las autoridades departamentales gestionan las soluciones para reiniciar los sorteos de la Lotería del Quindío tras dos meses de suspensión, prevén que para el 20 de agosto se pueda reiniciar los sorteos.

A inicios del mes de mayo se generó la suspensión de los sorteos de la Lotería del Quindío debido a la reserva técnica que exige garantizar en todo el momento de la operación la cobertura mínima de al menos un premio mayor, pero al no contar con la misma tomaron la decisión provisional de la suspensión.

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis enfatizó en que avanzan en todas las gestiones puesto que considera la obligación de la administración departamental es que continúe funcionando la Lotería del Quindío.

Asimismo, mencionó que otro de los factores clave de la entidad es el aporte a la salud por eso están avanzando en los procesos correspondientes para su reanudación.

Fue claro que ante la dificultad lo más fácil era terminar con la Lotería, sin embargo, resaltó que su deber es luchar para sacar adelante el proceso entendiendo que es un patrimonio de los quindianos.

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La empresa prestadora del servicio de agua en Armenia entregó parte de tranquilidad sobre la calidad ante la presencia de espuma en el Río Quindío

Precisamente Empresas Públicas de Armenia entregó parte de tranquilidad sobre la calidad del agua ante la presencia de espuma identificada en el Río Quindío, a la altura del sector de la vereda Chagualá, punto que se encuentra a 5 kilómetros aguas abajo del sistema de captación de la entidad.

El gerente de la entidad, Paulo Cesar Rodríguez explicó que circuló un video denunciando la situación por lo que de inmediato se comunicaron con la autoridad ambiental para enviar funcionarios a establecer la revisión correspondiente.

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Evidenció que la espuma identificada en el Río fue en el sector de Chagualá, pero unos kilómetros más abajo de la bocatoma que tiene de respaldo EPA.

Aclaró que la entidad desde hace varios meses no ha tomado agua del sector puesto que es un respaldo que se hace a través de bombeo siempre y cuando se genere una afectación en la bocatoma principal ubicada en la vereda el Agrado en Boquía en el municipio de Salento.

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Gremios en el Quindío aspiran con el nuevo gobierno implementar inteligencia artificial a las más de mil cámaras de seguridad con las que cuenta el comercio para combatir la delincuencia

En efecto son más de 1.100 cámaras de seguridad instaladas en las zonas comerciales del departamento para contribuir a prevenir y esclarecer delitos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada recordó que es un proceso articulado entre comerciantes y la Policía lo que ha permitido recuperar miles de millones de pesos puesto que el seguimiento a través de las cámaras es clave para el accionar de las autoridades.

Dio a conocer que tienen un proyecto para presentar al nuevo gobierno que es para que las cámaras sean con inteligencia artificial para ser más contundentes contra el delito. Resaltó que lo clave del proyecto es que no solamente se logré evidenciar cuando se cometa un delito, sino que se pueda prever a través de movimientos para brindar mayor seguridad a los empresarios y clientes.

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Al concejo de Armenia llega una nueva concejal se trata de Paola Andrea Parra Ceballos del partido Cambio Radical que ingresa a ocupar la curul que dejó vacante el exconcejal Juan Camilo Tabarez que renunció a la corporación por tener aspiraciones políticas para las elecciones locales del 2027, cabe recordar que esa curul la debía ocupar Erika Falla que seguía en la lista, pero no aceptó y decidió seguir como directora de Corpocultura.

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Desde la secretaría de Hacienda departamental, hace un llamado urgente y reiterado a todos los propietarios de automotores matriculados en el departamento: ¡quedan solo 5 días! Inicia la cuenta regresiva final para ponerse al día con el impuesto vehicular de la actual vigencia.

Recuerdan a los contribuyentes que la fecha límite e impostergable para cumplir con esta obligación es este 31 de julio de 2026; por eso, la invitación es a no dejar el trámite para el último momento y aprovechar estos 5 días restantes para evitar recargos, sanciones por extemporaneidad e intereses moratorios.

Para facilitar la gestión tributaria, se encuentran habilitados diversos puntos de recaudo presencial en todo el país, incluyendo las sucursales de los bancos de Occidente y Davivienda, la red Facilísimo, puntos Efecty (bajo el convenio 6544), las cajas de Almacenes Éxito y la Tesorería Departamental.

De igual manera, el proceso se puede efectuar de forma virtual a través del botón PSE en la página web oficial de la Gobernación del Quindío, utilizando tarjetas de débito o crédito.

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La Universidad del Quindío llevó a cabo una jornada abierta de rendición de cuentas bajo el lema “Cuentas, sin cuentos” donde el rector Luis Fernando Polanía Obando expuso el resumen de los hitos, proyectos, programas y cifras más importantes de la gestión del 2025.

La consolidación académica es uno de los logros más destacados: con fecha de corte a diciembre de 2025, el 44 % de los programas acreditables cuentan con el sello de Alta Calidad, sumando 15 programas acreditados (1 doctorado, 2 maestrías y 12 pregrados). Además, la institución avanza firmemente en la renovación de la acreditación del programa de Física y en la evaluación para la acreditación internacional de Ingeniería Electrónica.

La inclusión y el acceso equitativo marcaron la pauta social del alma mater de los quindianos. A través de la Política de Gratuidad, garantizaron el beneficio a 16.040 estudiantes en el primer semestre y a 16.087 en el segundo, con inversiones semestrales superiores a los $15.000 millones de pesos. Adicionalmente, se otorgaron becas y descuentos propios de la UQ a más de 960 estudiantes por semestre, sumado a los convenios con entes territoriales y el programa Renta Joven, cobijando estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

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En deportes, los parabadmintonistas Diego Cortés Bernal y Diego Castaño representarán al Quindío y a Colombia en el Brazil Parabadminton International 2026, certamen que se disputará del 27 de julio al 1 de agosto en São Paulo, Brasil.

La participación de los dos deportistas hace parte del proceso de fortalecimiento del alto rendimiento que lideran Indeportes Quindío y la Liga de Bádminton del Quindío, permitiendo que los atletas continúen compitiendo en eventos internacionales que aportan experiencia y fortalecen su proyección deportiva.

El torneo reunirá a algunos de los mejores exponentes del parabádminton mundial y otorgará puntos para el ranking internacional, fundamentales en el camino hacia los Juegos Parasuramericanos y en la búsqueda de la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

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De otro lado, el jugador de la Selección Colombia que estuvo en el mundial 2026, Johan Mojica estuvo de visita en el municipio de Salento en el Quindío, en sus redes sociales publicó varias fotografías al lado de su familia disfrutando de los bellos paisajes, de la palma de cera, los jeeps willys y la cultura de la región.

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Finalmente, como terminó el torneo dimayor de la B del primer semestre del 2026 comenzó el segundo torneo el Deportes Quindío, es decir con derrota, al perder 0 a 1 con Boca Junios de local en el estadio Centenario de Armenia.

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Mañana martes 28 de julio volverá a jugar el Deportes Quindío de local en estadio Centenario a las 6y15 de la tarde frente al Deportes Tolima el partido de vuelta de la Copa Dimayor, el partido de ida lo perdió 2 a 1.

La Comisión Local de Fútbol, liderada por la Alcaldía de Armenia definió que en el compromiso entre Deportes Quindío y Deportes Tolima, correspondiente a la Copa BetPlay Dimayor —Copa Colombia—, no podrá ingresar barra visitante.

El encuentro se disputará este martes 28 de julio, a partir de las 6:15 p. m., en el estadio Centenario de Armenia, y por solicitud del secretario de Gobierno Carlos Arturo Ramírez Hincapié, se determinó esta restricción, así como el cierre de fronteras para sus integrantes.

La medida fue aprobada priorizando la seguridad y la convivencia en Armenia, teniendo en cuenta los recientes hechos de alteración del orden público protagonizados por barras organizadas en la ciudad de Ibagué.