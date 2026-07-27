El comercio del Quindío aspira implementar inteligencia artificial en cámaras de seguridad

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Armenia

En efecto son más de 1.100 cámaras de seguridad instaladas en las zonas comerciales del departamento para contribuir a prevenir y esclarecer delitos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada recordó que es un proceso articulado entre comerciantes y la Policía lo que ha permitido recuperar miles de millones de pesos puesto que el seguimiento a través de las cámaras es clave para el accionar de las autoridades.

Dio a conocer que tienen un proyecto para presentar al nuevo gobierno que es para que las cámaras sean con inteligencia artificial para ser más contundentes contra el delito.

“También la cámara tiene un proyecto a presentarle al nuevo gobierno, no al presidente cuando venga sino a generar ciertos ministerios para volver la cámara con inteligencia artificial como las cámaras pueden volverse no solamente ver lo que pasó, sino también prever cosas, prever movimientos. La cámara sigue creciendo, ya tenemos más de 1.100 cámaras funcionando", destacó.

Resaltó que lo clave del proyecto es que no solamente se logré evidenciar cuando se cometa un delito, sino que se pueda prever a través de movimientos para brindar mayor seguridad a los empresarios y clientes.

“Realmente aquí permanentemente viene fiscalía, viene muchas entidades a revisar. Más la cámara le permitió al gobernador que haya en su área puedan tener nuestras cámaras para que también sirva para todos. Es un tema de integración", resaltó.

Añadió: “Eso va muy bien, sigue creciendo, pero queremos evolucionar y ponerle algo más tecnológico de inteligencia artificial y es parte del proyecto que queremos tramitar cuando ya estén nombrados los ministros y que ya estén en ejecución".

Enfatizó que la articulación entre instituciones y empresarios genera entornos más seguros para quienes trabajan, invierten y promueven el empleo en el departamento.