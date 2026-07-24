Viernes 24 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Fin de semana del festival Arte y Farol en el municipio de Quimbaya, Quindío. Foto: Cortesía Cámara de Comercio

Armenia

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Orden de arresto de dos días contra el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis por no acatar una tutela, así lo dispuso un fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Quimbaya

Esto a solicitud de un ciudadano identificado como Levison Castaño González que mediante derecho de petición solicitaba el derecho fundamental a la salud, pero no hubo respuesta ni cumplimiento a la acción de tutela y por eso la decisión del juez de imponer la sanción de arresto y la multa.

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Al conocerse esta decisión judicial, la secretaría de representación judicial de la gobernación del Quindío Isabel Cristina Lezama a través de un video en redes sociales le salió al paso y manifestó “fuimos notificados de la imposición de una sanción en contra del señor gobernador por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela, pero esa sanción aún no está en firme.

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Y agrega “Es por ello que nos encontramos en el proceso ante el juez superior de aportar las pruebas que aclararán lo sucedido, permitirán la revocatoria de la decisión”

Cabe recordar que no es la primera vez que un juez impone este tipo de sanciones de arresto y multa contra el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis, que en el 2024 se vio involucrado en una situación similar y luego de la respuesta del equipo jurídico, la medida fue revocada sin ser ejecutada.

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El Gaula de la Policía Quindío continúa desarrollando actividades de sensibilización y acercamiento con la comunidad en los diferentes municipios del departamento del Quindío, con el propósito de prevenir el delito de la extorsión y proteger la tranquilidad de los ciudadanos.

Durante estas jornadas, los uniformados brindan recomendaciones a comerciantes, empresarios, transportadores y ciudadanía en general para evitar ser víctimas de modalidades delictivas como el falso servicio y la suplantación de grupos al margen de la ley, mecanismos utilizados por delincuentes para generar temor y obtener beneficios económicos mediante engaños y amenazas.

La institución reitera a la comunidad quindiana que en el departamento no existe injerencia de grupos armados al margen de la ley, razón por la cual cualquier llamada, mensaje o comunicación en la que supuestos integrantes de estas organizaciones exijan dinero o realicen intimidaciones corresponde a una conducta delictiva que debe ser denunciada de manera inmediata ante las autoridades.

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El GAULA de la Policía invita a la ciudadanía a conservar la calma ante cualquier situación sospechosa, abstenerse de entregar dinero o suministrar información personal y comunicarse oportunamente con las autoridades para recibir orientación y acompañamiento especializado donde está habilitada las 24 horas la línea gratuita 165 del GAULA, donde profesionales capacitados brindan atención inmediata frente a casos de extorsión o secuestro.

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En el Quindío, faltan 50.000 contribuyentes para pagar el impuesto vehicular cuyo plazo vence en una semana, el 31 de julio

A solo ocho días para que venza el plazo estipulado en el calendario tributario departamental, desde de la Secretaría de Hacienda, reitera la invitación a los propietarios de vehículos matriculados en el departamento a realizar el pago de esta obligación antes del próximo viernes 31 de julio de 2026.

Andrés Olarte, director tributario de la Secretaría de Hacienda del departamento fue claro en manifestar “Es importante que todos los oyentes conozcan que la sanción mínima que se genera el día siguiente del vencimiento son 262 000 pesos. Entonces, hay motos que pagan impuesto de 15 000, 17 000, 20 000 pesos y por un olvido, se generan 200 000, o sea, que con lo que tenía que pagar 20000, al día siguiente son 250 000, es decir, 10 veces lo que tenía que pagar inicialmente.

Y explicó” A la fecha tenemos más de 50.000 contribuyentes que están pendientes de pago de una de una de una población total de 143.000 faltan 50 000, eso quiere decir que han pagado cerca de 90 000 contribuyentes, pero hay 50.000 que tenemos pendientes.

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No solo eso, sino hacer un llamado es, muchas veces uno hace los negocios con los vehículos y se olvida de ellos, entrego el documento con cartas abiertas, yo asumo que el traspaso se hizo, el traspaso no se hace ante los organismos, el vehículo sigue apareciendo a nombre de quién vendió, pero no hizo el traspaso y le sigue corriendo los intereses.

Entonces, además de venir a recordar la fecha de pago es, revise cómo están los negocios que usted hizo que está seguro que no legalizó, porque nos encontramos en el día a día que hay personas que llegan, “Mira, pero ¿por qué está nombre mío si yo hice Yo lo vendí. Si usted lo vendió, pero no hizo el traspaso y tributariamente sigue apareciendo a nombre suyo.” Entonces, este tipo de situaciones, queremos contarlo a la gente.

El funcionario recordó “tenemos diferentes canales de pago porque no es solo la fila de la tesorería departamental, puede ser, Banco Davivienda en todo el país, Banco de Occidente en todo el país, Efecty y pueden realizar los pagos a través de la página de la gobernación del Quindío,

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El director tributario sobre el pago en línea hizo un llamado urgente para evitar ser estafados, “los contribuyentes deben digitar en el buscador de internet www.quindio.gov.co, ahí hay un enlace para el pago del impuesto vehicular, porque qué hemos evidenciado, que la gente puede entrar a Google y decirle, impuesto vehicular Quindío y han aparecido páginas falsas donde la gente ha realizado los pagos pero no es la página oficial por eso reiteramos digitar la página para evitar las estafas.

Desde la administración departamental se hace un fuerte llamado a los contribuyentes para que no posterguen el trámite, advirtiendo sobre las consecuencias económicas que genera el incumplimiento. A partir del 1 de agosto, la sanción por extemporaneidad se calcula en un 5% por mes o fracción de mes sobre el valor total del impuesto.

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En el mes de agosto empezaría a reflejarse el ajuste tarifario de los servicios de acueducto y alcantarillado en Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo una rueda de prensa para socializar con los medios de comunicación de la ciudad el ajuste tarifario en los servicios de acueducto y alcantarillado.

Precisamente el gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo Cesar Rodríguez explicó que la nueva metodología empezó a regir a partir del 1 de julio de este año y se empezaría aplicar en el mes de agosto que facturarán todos los ciclos del mes de julio.

Afirmó que el proceso está relacionado con un estudio interno por parte del asesor tarifario se lleva a la junta directiva quien es la que aprueba la nueva metodología con el incremento de la tarifa. Evidenció que el incremento aproximado para el estrato 1 es superior a los cinco mil pesos ya factura mes especificando que es un promedio que realizan frente al cargo fijo y al cargo variable conforme lo establecido en la nueva regulación.

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En cuanto al estrato 2 el incremento será superior a los 8 mil pesos, en el 3 a los 11 mil, el estrato 4 de 16 mil pesos, el 5 de 23 mil pesos, el 6 de 30 mil pesos y el comercial de 28 mil pesos.

Asimismo, el gerente se refirió al comunicado de la veeduría cívica respecto a que no se puede generar el incremento mientras no demuestren con estudios con estudios técnicos y financieros el cumplimiento de la resolución.

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Aclaró que en ninguna parte menciona que deban publicar en algún medio el informe interno que realiza Empresas Públicas de Armenia puesto que dicho informe lo debe presentar la Superintendencia o la comisión de regulación de agua potable que va a adoptar la nueva metodología.

Mencionó que actualmente la tarifa solo es para acueducto y alcantarillado por lo que no impacta en aseo entendiendo que fue suspendido el trámite para implementar la nueva metodología.

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Desde la Sociedad de Ingenieros del Quindío celebran la adjudicación para el mantenimiento del corredor férreo del pacifico que incluye al municipio de La Tebaida

Y es que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI adjudicó obras públicas para el mantenimiento y conservación del corredor férreo del Pacífico que incluye el tramo Zarzal del Valle del Cauca a La Tebaida en el Quindío.

El presidente de la Sociedad de Ingenieros del departamento, Uriel Orjuela dijo que cualquier proyecto que se realice en la región es para beneficio de todos. Considera que como sociedad de ingenieros tienen claro que cuentan con un ferrocarril que es del pacífico por lo que todas las apuestas deben estar orientadas a apoyar dicho proyecto.

Resaltó que en el plan nacional ferroviario está como prioridad del país por lo que en ese mismo sentido dijo que ese tipo de inversiones lo reciben con mucho beneplácito entendiendo que desde el departamento debe apoyarse la idea de la rehabilitación de este ferrocarril. Además, recordó que el proyecto contempla la operación y mantenimiento del corredor que considera ha estado muy abandonado.

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Dobles calzadas en el Quindío entre los proyectos de infraestructura que serían socializados con el nuevo gobierno nacional

En las últimas horas se llevó a cabo un encuentro entre la academia, gremios y autoridades departamentales y municipales con el objetivo de establecer una hoja de ruta para evidenciar los principales proyectos a socializar con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada informó que la motivación de la reunión fue la visita del presidente electo en el marco de los empalmes regionales para lograr socializar los respectivos proyectos.

Enfatizó que los líderes de ese proceso serán el gobernador del Quindío y alcalde de Armenia por lo que establecerán el acompañamiento correspondiente. Destacó que las obras de infraestructura son clave por lo que el llamado es a que se logre culminar por ejemplo la doble calzada Calarcá- Armenia- Calarcá puesto que considera no puede quedar inconclusa, sino que debe ejecutarse en su totalidad en el menor tiempo.

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Desde la Secretaría de Salud departamental liderada por Luisa Fernanda Arcila, sostuvo una reunión con el nuevo gerente interventor del hospital La Misericordia, de Calarcá, con el propósito de fortalecer la articulación institucional y avanzar en estrategias que contribuyan al mejoramiento de la prestación de los servicios de salud en el departamento,

se trata de Tomás Augusto Ospina Rojo, nuevo gerente interventor del centro hospitalario señaló: “Venimos a ponernos a disposición del departamento para trabajar de manera articulada por la salud de los quindianos, prestando un servicio humanizado y garantizando las mejores condiciones para nuestros funcionarios, porque un talento humano fortalecido se refleja en una mejor atención para los usuarios”.

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Empresas Públicas de Armenia da a conocer que, según la ley 1801, artículo 100, un ciudadano en la capital quindiana que, pueda ser encontrado en vía pública lavando su motocicleta o carro con una manguera, podría ser multado por la Policía Nacional hasta por $1.000.000. Cabe señalar que sigue vigente la prohibición del uso del agua para este tipo de acciones como lavados de áreas públicas y otros, decreto 224 del 2023 de la alcaldía de Armenia.

Además de estas actividades, la patrulla policial del cuadrante de la zona también lo puede sancionar, bajo el artículo 100, de la ley 1801, Código de Convivencia Ciudadana, por: Utilizar el agua en actividades distintas a la autorización ambiental, Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua, Deteriorar o alterar los cuerpos de agua, zonas de ronda hídrica y zonas de preservación ambiental. Captar agua de fuentes hídricas sin la debida autorización y Lavar bienes muebles (como vehículos) en espacio público, vías, ríos, canales y quebradas.

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La Clínica Central del Quindío recibió el Mercurio de Oro por parte de Fenalco en la noche de los mejores que reconoce a los empresarios del departamento

En el centro de convenciones de la ciudad se llevó a cabo la gala de la noche de los mejores donde Fenalco reconoce a los empresarios.

En efecto uno de los galardones más importantes es el Mercurio de Oro que le fue otorgado a la Clínica Central del Quindío y que tenía como nominados también a la constructora Poporo SAS y cooperativa de motoristas del Quindío.

La directora del gremio en el departamento, Diana Patricia López resaltó la importancia del evento puesto que año tras año han entregado los reconocimientos que exaltan la labor de los empresarios que fortalecen la dinámica comercial y el desarrollo del territorio.

Destacó que desde Fenalco siempre están al tanto de los empresarios brindando el acompañamiento en pro del tejido empresarial del departamento por eso lo clave de las condecoraciones.

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La Alcaldía de Armenia rindió un reconocimiento especial al Coro Luis Ángel Ramírez, integrado por niños y niñas de las instituciones educativas oficiales del municipio, en homenaje a su destacada participación en el Festival Nacional de Música Andina Colombiana Mono Núñez, uno de los certámenes musicales más importantes del país.

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La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en articulación con la Casa del Consumidor de la Alcaldía de Armenia, realiza hoy viernes 24 de julio de 2026, la jornada SIC Conecta, un espacio de atención directa para los usuarios de servicios de comunicaciones.

La actividad se llevará a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, en el auditorio del Centro Administrativo Municipal, CAM, ubicado en la carrera 16 No. 15-28.

Los ciudadanos podrán recibir atención personalizada por parte de los operadores Movistar, Tigo/UNE y Claro, quienes resolverán inquietudes, orientarán sobre trámites y brindarán respuesta a solicitudes relacionadas con los servicios de internet, telefonía móvil y fija, y televisión por suscripción.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso de los usuarios a los canales de atención de las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones, promoviendo la solución oportuna de inquietudes y el ejercicio de los derechos de los consumidores, sin necesidad de desplazamientos adicionales.

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Desde hoy el municipio de Quimbaya será epicentro del festival Arte y Farol para resaltar el talento de los artesanos

Precisamente desde este viernes 24 de julio y hasta mañana 25 de julio se vivirá la segunda versión del festival Arte y Farol que es un espacio pensado para disfrutar en familia de la creatividad, la cultura y el talento de los artesanos y emprendedores del municipio de Quimbaya.

Una de las mujeres que realiza los faroles es Mary Luz González manifestó que establecen un proceso para el diseño correspondiente en el que está ocasión se resaltan las actividades de los campesinos como la pesca, jardinería y artesanas del maíz.

Explicó que como sociedad son ocho mujeres que participan activamente de la elaboración de los faroles e incluso involucran a los mismos miembros de la familia para que colaboren con temas como estructuras y armado.

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El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada afirmó que continúan con diferentes eventos en los municipios del departamento y esta vez es este importante festival que, aunque los faroles son tradicionales en el mes de diciembre en Quimbaya decidieron propiciar un espacio para este fin de semana del mes de julio con el fin de fomentar la dinámica económica.

Indicó que el evento se desarrollará en la plaza del municipio donde habrá faroles en miniatura, una pirámide de faroles donde muestra la altitud del departamento, faroles con todos los municipios, desfole de Jeeps y bicicletas con faroles.

Fue claro que otro de los objetivos es el apoyo a los artesanos y que no sea solo el movimiento fuerte para ellos en el mes de diciembre, sino que en este mes de julio puedan verse beneficiados con este evento.

El horario del evento será desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche este viernes 24 y sábado 25 de julio.

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La Secretaría de Salud departamental y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) invitan a toda la comunidad a participar en la tercera jornada de vacunación nacional “Protegemos el Presente, Cuidamos el Futuro” que se realizará este viernes 24 de julio de 4:00 a 8:00 p.m. y el sábado 25, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en los 12 municipios del departamento. L

Los puestos de vacunación estarán ubicados en los principales parques, hospitales y puntos designados por cada uno de los municipios, con el propósito de aumentar las coberturas y fortalecer los cercos epidemiológicos.

“Esta jornada de vacunación estará dirigida, principalmente, a población infantil menor de 6 años; población objeto de la vacunación contra influenza estacional; niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años; mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y en estado de gestación; población susceptible para sarampión, rubeola, fiebre amarilla y COVID-19; y población mayor de 60 años”, indicaron desde la secretaria de salud.

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Cuatro jóvenes investigadoras, provenientes de universidades de Antioquia y Bogotá, realizan hasta este viernes 24 de julio una estancia investigativa en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío, en la que acompañan proyectos que evalúan alternativas para desarrollar empaques amigables con el medio ambiente e iniciativas de economía circular.

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La innovación aplicada al campo continúa generando soluciones que transforman la producción agropecuaria en el Quindío. Es el caso de RabbiKit, un sistema modular para la producción de Forraje Verde Hidropónico (FVH), desarrollado con el acompañamiento de Tecnoparque Nodo del Sen Regional, Quindío, por las aprendices, Luz Edith Tintinago Hormiga y María Isabel Serna Marín, del programa de Producción Agropecuaria Ecológica, una de ellas perteneciente a la comunidad indígena Yanacona de Río Blanco, Cauca.

La iniciativa nace para brindar una alternativa de bajo costo a pequeños productores cunícolas, fortaleciendo su autonomía alimentaria y mejorando la sostenibilidad económica de sus unidades productivas.

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El proyecto fue concebido bajo los enfoques de biotecnología, nanotecnología, ingeniería y diseño, así como de economía popular, campesina y circular. Su principal apuesta consiste en la construcción de un sistema modular elaborado con materiales reciclados y de fácil acceso, optimizando el espacio vertical, disminuyendo los costos de implementación y facilitando la transferencia tecnológica hacia pequeños productores rurales.

El impacto de este trabajo fue reconocido durante la Feria de la Ciencia Campesina del SENA, realizada en Cali, donde RabbiKit obtuvo el segundo lugar en la soberanía de Cuidado Animal. En este mismo escenario, el SENA Regional Quindío también alcanzó el primer lugar en la soberanía energética con el proyecto FERMCACAO, un biorreactor para la fermentación de cacao, consolidando el liderazgo de la región en innovación campesina desarrollada desde Tecnoparque Nodo Quindío.

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El municipio de Ocaña (Norte de Santander) y la Gobernación del Quindío obtuvieron los mejores resultados del país en la Medición de Eficacia 2025 de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), cuyos resultados fueron presentados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El ejercicio evaluó el desempeño de 1.136 entidades territoriales (1.104 municipios y 32 gobernaciones) mediante una metodología que integra información oficial sobre planeación, inversión pública y ejecución presupuestal.

En la categoría de municipios, Ocaña (Norte de Santander) obtuvo la máxima calificación, con 100 puntos. También alcanzaron ese puntaje Riofrío (Valle del Cauca), San Calixto y Ábrego (Norte de Santander), y Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).

Entre las gobernaciones, Quindío ocupó el primer lugar con 99,4 puntos, seguido por Valle del Cauca (88,7), Huila (85,8), Córdoba (82,9) y Sucre (80,4).

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En deportes, hoy a las 4 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío luego del fracaso del primer semestre de este 2026 en el Torneo Dimayor de la B, inicia el campeonato del segundo semestre enfrentando como local a Boca Juniors de Cali, las directivas mantienen el precio 2x1 en la boletería para ingresar a las tribunas oriental, occidental y norte del escenario deportivo.

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Finalmente, la emoción del XVI Torneo Hinchas de Paz–Alcaldía de Armenia–Policía Comunitaria continuará este domingo 26 de julio con la disputa de las semifinales, una jornada que reunirá a los cuatro mejores equipos del certamen en la cancha sintética del barrio 7 de Agosto a las 9:00 de la mañana jugaran los equipos Pibes FC vs. Real Caciques y JR Foundation vs. Jaguares Quimbaya