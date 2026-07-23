Jueves 23 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Vuelve y juega, trabajadores de la EPS Asmet Salud anuncian jornada de movilización por la falta de pago de los salarios

No es la primera vez que los trabajadores de la EPS anuncian protestas debido a la falta de pagos por lo que ante la falta de soluciones deciden nuevamente manifestarse a nivel país. La presidenta del sindicato Sindisalud Asmet, Liliana Londoño evidenció que el panorama es crítico puesto que no se ha logrado una solución a pesar de buscar los espacios de diálogo con las directivas.

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Enfatizó que ahora la complejidad se centra en que no les dan respuestas por lo que definieron que desarrollarán una protesta en las sedes de la EPS a nivel país con el objetivo de llamar la atención de los entes competentes para que se genere el cumplimiento de los pagos.

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Recordó que a los más de 1.700 trabajadores a nivel nacional les adeudan los pagos de los bonos de alimentación, pagos de transporte, la nómina del mes de junio, el pago de la prima y no cuentan con ARL, pero a pesar de esto continúan con sus labores.

Realizó un llamado a las entidades de control, al agente interventor y la superintendencia nacional de salud para que intervengan de manera inmediata cancelando todo lo que les deben a los trabajadores.

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Ampliar horario de operación y reducción de tasas, estrategias que se revisan para recuperar conectividad de El Edén: alcalde

Los esfuerzos de la Alcaldía de Armenia, en cabeza del alcalde James Padilla García, para recuperar y fortalecer la conectividad aérea del aeropuerto internacional El Edén, evidenciaron esta semana avances significativos, por lo que se revisan opciones como la ampliación del horario de operación de la terminal aérea para vuelos domésticos y se analiza la posibilidad de establecer medidas transitorias para la reducción de tasas o definir una tasa preferencial, que contribuya a impulsar el destino.

Así lo confirmó el mandatario de la capital quindiana, al término de la reunión convocada por el Viceministerio de Turismo para abordar los avances de la implementación del Plan de Contingencia del Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia, luego de la decisión de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit, de cesar definitivamente sus operaciones a nivel mundial.

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En su exposición, indicó que en el Comité de Conectividad se han puesto sobre la mesa puntos como establecer facilidades logísticas y operacionales, como es el caso de la disponibilidad de counters de atención y oficinas administrativas sin costo de arrendamiento por el primer año de operación para nuevas aerolíneas,

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Además de la optimización de slots (segmentos de tiempo que se asignan a los aviones) y eficiencia operacional para fortalecer la conectividad nacional e internacional, y la priorización de franjas horarias que optimicen la rotación de aeronaves y conexiones internacionales.

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El viceministro de Turismo encargado, Juan Sebastián Sánchez Dederlé, insistió en el trabajo articulado para mitigar el impacto negativo del cierre de la aerolínea Spirit están revisando opciones de ampliación de horario de operación del aeropuerto para vuelos domésticos y analizando en conjunto con Aerocivil alguna medida transitoria para reducción de tasa o una tasa preferencial, entre tanto se logra identificar otras medidas para fortalecer el territorio”

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La secretaria departamental de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, explicó que el documento incluye solicitudes para la revisión de incentivos en las tasas aeroportuarias, la ampliación de los horarios de operación del aeropuerto y otras medidas que fortalezcan la competitividad del destino. Además, anunció que la próxima semana se realizará una nueva mesa técnica con la Aerocivil para definir la versión final de esta propuesta.

De igual manera, ProColombia ratificó un aporte de 50.000 dólares para apoyar la promoción del Quindío y las gestiones con las aerolíneas. Estos recursos se sumarán a 30.000 dólares de la Gobernación y 15.000 de la Alcaldía de Armenia, en una bolsa que financiará un plan de incentivos, pensado para atraer nuevas rutas y fortalecer las existentes.

Actualmente, el Gobierno del Quindío ha sostenido acercamientos con aerolíneas como LATAM, Avianca, Jet SMART y Clic, además de gestionar reuniones con JetBlue, American Airlines y Arajet, con el objetivo de recuperar conexiones internacionales y ampliar la oferta de vuelos nacionales.

Aunque la posible entrada al mercado local de las nuevas compañías, o la ampliación de frecuencias y rutas, dependen de las decisiones de cada empresa, la administración departamental destacó el respaldo de ProColombia y el interés que ha despertado el destino en el sector aeronáutico.

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Desde la sociedad colombiana de ingenieros sostienen que el tema de concesión vial como la de autopistas del Café tiene un componente altamente político

Y es que en el mes de junio la Agencia Nacional de Infraestructura expidió la resolución en la que ratifica el rechazo al proyecto IP Conexión Centro que buscaba continuar con la concesión de autopistas del café por 30 años más. Frente a este panorama el presidente de la sociedad colombiana de ingenieros Hernando Monroy considera que todo ese tema tiene un componente altamente político con el actual gobierno que plantea la culminación por eso debe generarse el proceso de conversación.

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Enfatizó que debe ser tema primordial del nuevo gobierno analizar qué decisión se debe tomar respecto a las autopistas del café. Mencionó que un tema que va articulado a las concesiones viales es la del tema de los peajes por lo que considera debe establecerse también una revisión de cómo deben ser en el país puesto que en cortos trayectos se evidencian muchos peajes y muy costosos lo que impacta en la economía.

Destacó que lo clave es que las concesiones en general se hagan en los mejores términos y que se beneficien todos los componentes como es la calidad de la infraestructura y la protección hacia la fauna.

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Expertos resaltan que Colombia avanza en la normatividad para implementar el código sismorresistente

Ante la situación de terremotos que se registró en Venezuela y el panorama de riesgo en el país, el presidente de la sociedad colombiana de ingenieros Hernando Monroy sostuvo que se ha avanzado de una manera significativa en los códigos de construcción en el país.

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Dio a conocer que la entidad participa en la normatividad de lo que podría ser el código sismorresistente que actualizaría el del año 2010 y permitiría contar con construcciones más funcionales, más seguras, que se adapten más a los terrenos y que exista la posibilidad de privilegiar la vida en las estructuras.

Resaltó que las estructuras más importantes en los análisis sobre los terremotos son las construcciones masivas como los estadios, centros educativos y hospitales por lo que las normas siempre estarán dirigidas a que exista mayor factor de seguridad.

Además, indicó que con la tragedia ocurrida en Venezuela participan en cuanto a detectar el estado de las construcciones como por ejemplo el color verde quiere decir que es funcional, amarillo es objeto de rehabilitación y rojo quiere decir que debe demolerse.

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El secretario del interior del Quindío se refirió a la obra de construcción del pabellón de sindicados en la penitenciaria Peñas Blancas del municipio de Calarcá, donde el gobierno nacional invierte 18.000 millones de pesos

El funcionario señaló “recuerden que hace un mes estuvo el ministro de Justicia muy pendiente de la obra y lleva un avance del 85%. Faltaba un 15% estaban esperando un desembolso al contratista para poder avanzar y así más o menos en 2 o 3 meses este terminaba esta obra tan importante.

Y agregó “Nosotros seguimos pues luchando, lamentablemente ya el ministro pues no está, pero pues es una obra que ya necesitábamos adecuada para los sindicados, que es la responsabilidad que tienen las entidades territoriales”

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En el Quindío, desarticularon una banda delincuencial dedicada al robo de computadores de vehículos, cuatro personas fueron capturadas provenientes de Risaralda, Tolima y Cundinamarca

La Policía Quindío desarticuló una estructura delincuencial integrada por 4 personas, señaladas de participar en un caso de hurto ocurrido en el barrio San José en La Villa de Calarcá.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada cuando una llamada de la comunidad a la línea de emergencias 123, alertó sobre el hurto de un computador de vehículo perteneciente a un automóvil color negro estacionado sobre la carrera 21 en vía pública. Según la información suministrada por la víctima, los responsables se movilizaban en un vehículo cupé de color gris.

De manera inmediata, se desplegó un operativo de búsqueda y plan candado por diferentes sectores del municipio, logrando ubicar el automotor sobre la carrera 22 con calle 36 del mismo barrio. Allí fueron capturadas 4 personas por el delito de hurto, entre ellos una mujer.

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Durante el procedimiento fue recuperado un computador de vehículo, e incautados tres teléfonos celulares y el automotor presuntamente utilizado para la comisión del delito.

Estas personas junto a los elementos fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización, donde posterior a la legalización de captura aceptaron cargos por este delito. Es de mencionar que, estas personas son oriundas de los departamentos de Risaralda, Tolima y Cundinamarca.

Gracias a la inversión realizada por el Gobierno del Quindío en tecnología y seguridad, a través del proyecto ‘Quindío Territorio Inteligente’, y al trabajo articulado con la Policía Nacional y las diferentes entidades que integran el Centro de Control y Comando de la Secretaría del Interior, fue posible contribuir a la rápida reacción que permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una estructura delincuencial dedicada al hurto de autopartes en el departamento.

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Agentes de tránsito del Quindío se preparan para realizar inspección técnica a cadáver en accidentes. Desde el IDTQ sostienen que avanzan en proceso para adquirir el equipo biomédico y un convenio con Setta para la Necro móvil

Los organismos de Tránsito en el Quindío avanzan en el proceso para realizar la inspección técnica a cadáver en siniestros viales

Recordemos que de acuerdo con una circular de la Fiscalía fue establecido que a partir de este año la responsabilidad de ese proceso de inspección técnica de cadáver era para cada uno de los organismos de tránsito, sin embargo, actualmente continúan con el acompañamiento del ente de control y de la Sijín.

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El director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Uriel Enoc Ortiz explicó que los agentes de tránsito por ley tienen la investidura de policía Judicial por lo que están capacitados para los procesos de inspección técnica a cadáver en el lugar del siniestro vial.

Reconoció que como apoyo logístico viene acompañándolos en dicha inspección la Fiscalía y la Sijín, sin embargo, ya les anunciaron que no cuentan con la capacidad operativa para continuar con el servicio.

Indicó que como entidad avanzan en el proceso de vacunación para los agentes de tránsito entendiendo que deben exponerse a una serie de factores contaminantes en el lugar del accidente.

Asimismo, dijo que están ultimando el trámite para la compra del equipo biomédico porque deben contar con un equipo especial a la hora de generar la inspección técnica y están a la espera de un convenio con la secretaría de Tránsito de Armenia para el préstamo de la Necro móvil.

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Desde Empresas Públicas de Armenia EPA informar que, ante la presencia de espuma identificada en el Río Quindío, a la altura del sector de la vereda Chagualá, punto que se encuentra a 5 kilómetros aguas abajo del sistema de captación de la entidad prestadora de servicios de la capital quindiana (bocatoma EPA, Vereda El Agrado, Boquía - Salento), el personal operativo NO identificó situación o presencia de espuma, ni en la captación de la bocatoma, ni a la entrada de la Planta de potabilización de EPA.

Desde EPA aclaran que “De acuerdo con la caracterización de agua natural en la entrada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable -Ptap, agua potable en la salida y red de distribución de la ciudad de Armenia, NO se identificó novedad, ni alteración en los parámetros fisicoquímico ni organolépticos que identificara algún tipo de contaminación, por lo tanto, no se vieron afectados ni la continuidad, ni la cantidad y mucho menos la calidad en el suministro de agua potable en Armenia.

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La Alcaldía de Armenia en respuesta a los más recientes informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, sobre el aumento de las probabilidades de un intenso fenómeno de El Niño, en el segundo semestre de 2026, intensificó las acciones preventivas frente a las diferentes circunstancias que se puedan presentar y así fortalecer la capacidad de respuesta ante a posibles emergencias en diferentes sectores de Armenia.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, lideran jornadas en varios conjuntos residenciales, así como con ediles y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, extendiendo esta labor a diferentes comunas y barrios, un trabajo conjunto entre la institucionalidad y los líderes comunitarios.

En los encuentros se socializaron las principales recomendaciones para prevenir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, entre ellas el uso responsable del agua, la prevención de incendios de cobertura vegetal, las medidas de autoprotección ante las altas temperaturas y la importancia de reportar oportunamente cualquier situación que pueda generar una emergencia.

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Comfenalco Quindío abrió las postulaciones al Premio Comfenalco a la Mujer 2026, un reconocimiento que exalta la grandeza de mujeres que, a través de su esfuerzo, liderazgo y compromiso social, han contribuido a transformar realidades y construir esperanza en sus comunidades.

Al premio pueden ser postuladas, desde el 22 de julio y hasta el 25 de septiembre, mujeres mayores de edad, de cualquier condición socioeconómica, cuyas acciones y méritos humanos, sociales y morales se destaquen por su aporte a la sociedad.

Comfenalco busca historias de mujeres que hayan trabajado en iniciativas relacionadas con la lucha contra la pobreza, la enfermedad, el abandono, así como en procesos de preparación para la vida y otras acciones con finalidades exclusivamente sociales.

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Como parte del reconocimiento, la mujer elegida recibirá la estatuilla que representa el Premio Comfenalco a la Mujer, un incentivo económico de $5 millones y la representación por el Quindío al Premio Cafam a la Mujer 2027. Como novedad, este año la persona que realice la postulación de la ganadora recibirá $2 millones.

Para postular una candidata, se debe diligenciar el formulario oficial y presentar la documentación requerida, que incluye información sobre la candidata y su obra, una descripción de su trayectoria y de manera opcional, testimonios, referencias calificadas o publicaciones que respaldan su historia.

Los interesados pueden consultar requisitos y realizar la postulación a través de la página oficial del Premio Comfenalco a la Mujer 2026 en comfenalcoquindio.com/premio-comfenalco-mujer.

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En la noche de condecoraciones organizada por la Sociedad de Ingenieros del Quindío, con motivo de la celebración de sus 60 años de vida institucional, fueron reconocidos: Los fundadores del capítulo Quindío: Hernando Varón Cuartas, Eduardo Fajardo Molina y Carlos Alberto Gómez Buendía, además de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por sus 139 años de liderazgo y defensa de los intereses de la infraestructura nacional.

Asimismo, fueron otorgadas las condecoraciones: Honor al Mérito al ingeniero Juan Esteban Gil Chavarría: distinción que reconoce su sobresaliente trayectoria profesional, su compromiso ético y su valioso aporte al desarrollo de la ingeniería y del país.

Condecoración Manuel Buriticá a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en cabeza de su presidente ejecutivo, Rodrigo Estrada Revéiz: máximo reconocimiento institucional que la Sociedad otorga a las entidades que, por su trayectoria y gestión, han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y empresarial del departamento.

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Condecoración Vida y Obra al ingeniero Orlay Muñoz Marín: distinción que exalta una trayectoria ejemplar dedicada al ejercicio ético, responsable y comprometido de la ingeniería, así como su invaluable aporte al desarrollo del Quindío y del país.

Finalmente, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela Ospina, también fue distinguido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en cabeza de su presidente, Hernando Monroy Benítez, y su vicepresidente, Mario Lezaca Rojas, en reconocimiento a su contribución al desarrollo competitivo del departamento y de la nación.

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Hoy es la noche de los mejores de Fenalco, Quindío, con el lema “Quindío poderoso 60 años “que reconocerá a los empresarios, empresas y comerciantes más destacados del departamento del Quindío, el acto se llevará a cabo a las 5 de la tarde en el centro de Convenciones de Armenia

Los nominados al mercurio de oro que es la máxima distinción son Constructora Poporo, Clínica Central del Quindío y la Cooperativa de Motoristas del Quindío, además de los 24 nominados en las diferentes categorías, Empresario Distinguido, Mérito Comercial, Gratitud Gremial, A Toda Una Vida, Desarrollo Empresarial, Junior, Reconocimiento a la Quindianidad e Innovación.

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En deportes, el ciclismo de montaña del Quindío se ubicó en el cuarto lugar del medallero general de los Campeonatos Nacionales de MTB 2026, disputados en Pereira. Con 18 corredores, la delegación quindiana conquistó tres medallas de oro y tres de bronce para instalarse entre las cuatro potencias nacionales de esta disciplina.

Las principales figuras fueron Isabela Morales, campeona nacional en XCC Damas Única y medallista de bronce en XCO Prejuvenil B; Dilan Maya, campeón nacional en Gymkanas Infantil B masculina; Ángela Parra, campeona nacional en XCO Damas Máster y medallista de bronce en XCM; y Víctor Alfonso Álvarez, quien también aportó una medalla de bronce en la categoría Máster B1.

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De otro lado, la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, liderada por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Armenia, definió las medidas que regirán el partido entre Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali, correspondiente a la primera fecha del Torneo BetPlay DIMAYOR II semestre de 2026.

El compromiso se disputará mañana viernes 24 de julio, a las 4:05 p. m., en el Estadio Centenario. La apertura de puertas será desde las 3:00 p. m., por lo que las autoridades invitaron a los asistentes a ingresar con anticipación para evitar aglomeraciones y facilitar los controles de seguridad.

Como parte de las decisiones adoptadas, el encuentro fue clasificado como partido tipo C y no contará con ingreso de barra visitante. Además, se reiteró que los asistentes deberán presentar su documento de identidad al momento de ingresar al escenario deportivo y cumplir con todas las disposiciones establecidas para garantizar una jornada tranquila para los aficionados.

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La comisión también ratificó que los niños entre los 5 y 10 años podrán ingresar gratuitamente a las tribunas Oriental y Occidental, siempre que estén acompañados por un adulto responsable con boleta y presenten su documento de identidad.

Los mayores de 10 años deberán adquirir su respectiva entrada y también ingresar acompañados por un adulto. En la tribuna Norte, los integrantes de la barra Artillería Verde Sur podrán ingresar con menores de edad únicamente a partir de los 14 años, igualmente acompañados por un adulto responsable.

La Comisión Local de Fútbol informó además que el ciudadano Yeberson Chilito Yangana continúa sancionado y no podrá ingresar a los partidos programados durante el segundo semestre del Torneo BetPlay DIMAYOR 2026, de acuerdo con la decisión previamente adoptada por este organismo.