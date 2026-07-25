Gobernador del Quindío advierte sobre situación por deudas de las EPS

Armenia

Ante la compleja situación que se vive por la falta de pago de las deudas de las EPS donde incluso se ha generado la contención de servicios a usuarios de Asmet Salud, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis reconoció que no se ha generado una solución concreta a la crisis que se agrava día a día.

Señaló que se han establecido múltiples reuniones y convocatorias, sin embargo, no pasa a mayores por lo que las deudas continúan con las IPS privadas y públicas del Quindío.

Considera que las EPS han jugado con las autoridades departamentales porque, aunque se comprometen a cancelar las deudas no lo hacen impactando en el acceso a los servicios de los usuarios.

“Todo ha sido reuniones, convocatorias, presionando pero no pasa más allá. Siempre han jugado con nosotros, que le van a pagar a las IPSs y bueno, todo ha sido un problema muy complejo", mencionó.

Dijo que espera el gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella pueda brindar el apoyo que tanto necesita el departamento puesto que sostuvo no han sido escuchados ante las instancias del actual gobierno lo que impide mayor intervención ante la crisis de la salud.

“Ojalá este gobierno le ponga la mirada al Quindío, la mirada a la salud, la mirada a la educación, porque creo que nosotros tenemos hoy que estar más pendientes de estos procesos. Esto son políticas del Gobierno Nacional. Para nosotros es imposible poder hacer más esfuerzo", destacó.

Agregó: “Yo creo que las entidades han visto el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Departamental, pero cuando no somos escuchados ante las instancias del Gobierno Nacional, ha sido muy complicado poder nosotros dar resultados. Estuvimos haciendo todo el proceso por lo menos para que un juez y le pagaran a las entidades y han venido diciendo que sí y después dicen que no y bueno, ha sido un proceso muy largo y muy tedioso para nosotros poder cumplirle a las IPS tanto públicas como privadas".

Es de anotar que la situación más compleja es la de Asmet Salud donde 55.000 usuarios en el departamento solo reciben atención de urgencias vitales por la contención de los servicios debido a las deudas.