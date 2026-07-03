¿Cómo es posible que el municipio que da nombre al peaje de Circasia no se beneficie de las tarifas?

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Armenia

Se conoce la primera demanda contra la resolución del ministerio de transporte por la tarifa diferencial de los peajes en el eje cafetero, una veeduría radico solicitud de revocatoria por excluir al municipio de Circasia, Quindío.

La Veeduría Cívica Armenia y Quindío radicó una solicitud de revocatoria directa parcial contra la Resolución 20263040024745 del Mintransporte, por excluir injustificadamente a los habitantes de Circasia y de las veredas funcionalmente integradas con Armenia del beneficio de la tarifa diferencial del Peaje Circasia.

Luis Alberto Vargas, presidente de la veeduría señaló “La solicitud sostiene, entre otros aspectos: Posible falsa motivación del acto administrativo. Posible vulneración del principio de igualdad. Posible violación del principio de proporcionalidad. Ausencia de estudios técnicos que expliquen por qué Circasia fue excluida.

Y agrega “Solicitud de entrega de todos los estudios, aforos, modelos de tráfico y análisis financieros utilizados para adoptar la decisión y Convocatoria de una Mesa Técnica Regional para revisar la inclusión de Circasia y de las veredas rurales integradas con Armenia”

Además, el veedor se pregunta ¿Cómo es posible que el municipio que da nombre al Peaje Circasia haya quedado por fuera del beneficio, mientras otros territorios sí fueron incluidos?

LA ANI dio a conocer como funcionará la tarifa diferencial de los peajes en el eje cafetero

Como resultado del diálogo y del trabajo conjunto adelantado con los voceros y representantes de las comunidades y los gremios del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI definió los lineamientos que permitirán hacer efectivo el beneficio de las tarifas diferenciales para los usuarios de la zona de influencia de los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia..

El documento establece los requisitos mínimos y el procedimiento que deberán cumplir los usuarios para acceder al beneficio de la tarifa diferencial, de acuerdo con la categoría vehicular correspondiente.

Con ello, la ANI busca que la implementación de la medida se realice bajo criterios claros, transparentes y equitativos, garantizando que el beneficio llegue a los residentes de las áreas priorizadas y que cumplen con las condiciones definidas.

La medida beneficiará a los usuarios de las categorías IE1, IIE1, IIIE1, IE, IIE, IIIE, IVE, VE, VIE y VIIE en las estaciones de peaje Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales (APM).

Paso a paso para poder acceder a la tarifa diferencial:

1. Ser residente de ciudades, municipios, corregimientos o veredas aledañas a los peajes en mención.

2. Enviar nombre y apellido, cédula de ciudadanía, tarjeta de propiedad del vehículo, número de placa de vehículo, peaje al que aplica, dirección de residencia, correo, número de contacto telefónico y autorización de tratamiento de datos.

3. Correos habilitados:

• circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com • tarapaca1tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com• tarapaca2tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com• pavastarifadiferencial@autopistasdelcafe.com• sanbernardotarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Cabe resaltar dice la ANI que quienes cumplan con la inscripción y documentos debidamente habilitados podrán gozar de la tarifa diferencial.

Durante los dos meses se hará la correcta validación y en caso de no cumplir no podrá contar con los beneficios. La inscripción se podrá hacer durante el mes de julio y/o hasta completar los cupos asignados por cada peaje.