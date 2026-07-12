Debatirán sobre las tarifas diferenciales en peaje de autopistas del café en el Quindío

Armenia

Los municipios del departamento beneficiados con la tarifa diferencial de 700 pesos por trayecto en el peaje Circasia de la vía entre Armenia y Pereira son los municipios de Filandia y Salento.

Precisamente la situación ha generado polémica por no quedar incluido uno de los municipios de injerencia como es el de Circasia, el presidente de la asamblea departamental César Londoño afirmó que realizaron una proposición mucho antes que se emitiera la resolución con el fin de conocer en detalle todo el proceso para la claridad de los conductores.

“Días atrás habíamos hecho una proposición, es más, mucho antes de que saliera en realidad el decreto oficial donde anunciaba que dos municipios iban a beneficiar e iba a dejar por fuera el municipio de Circasia, ya fue aprobada en plenaria en su totalidad por todos los honorables diputados y va a haber una sesión en la Duma donde ese va a ser uno de los puntos importantes a tocar porque si bien el peaje es más tiene el nombre del municipio de Circasia, pues resulta muy extraño que no esté incluido el municipio cuando en realidad el peaje está prácticamente muy cerca al municipio de Circasia", dijo.

Mencionó que en 15 días habrá un debate con el objetivo de analizar la situación y que se brinden las explicaciones correspondientes en cuanto a la causa de que Circasia haya sido excluido del beneficio cuando es uno de los municipios de influencia del peaje tanto que lleva el nombre de dicha localidad.

“Pues está bien que se beneficien los otros municipios que están alrededor y que oscilan alrededor del peaje, pero también debería ser incluido el municipio de Circasia, además de que hay muchas cosas que se le debe aclarar a la comunidad, cómo puede acceder a esos beneficios y muchas cosas que hoy hay muchas dudas referente al tema", destacó.

Agregó: “Yo creo que es importante aclararlas y en ese importante debate es más, invitamos a la comunidad en general que quiera asistir, va a estar invitado Invías y muchas entidades que hacen parte de la concesión en este caso y así muchas entidades que hacen parte importante de esta noticia y que en realidad nos aclaren todo lo que viene sucediendo. Es más, muchas personas están en el imaginario que ya se venía aplicando ese descuento desde hace mucho rato, que era para la población en general".

Vale anotar que el correo habilitado para acceder al beneficio es circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com