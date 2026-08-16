Andrés Llinás sobre el regreso del FPC: Hay compañeros muy afectados, hay que ponerse en sus zapatos

Andrés Llinás en el centro de acopio organizado por hinchas de Millonarios / Juan Sebastián Ariza.

Los jugadores del fútbol colombiano continúan tendiéndole la mano a las víctimas del terremoto que sacudió el país el pasado lunes 10 de agosto. Varios han organizado y/o han estado presentes en centros de acopio, recibiendo donaciones y ayudas para los damnificados por la tragedia.

Andrés Llinás estuvo presente en una actividad realizada por las barras organizadas de Millonarios y sus medios partidarios en el costado oriental del estadio El Campín. El defensor central dialogó con Caracol Radio, refiriéndose a la dura situación que atraviesa la nación y a un eventual regreso del FPC.

¿Qué lo motivo a sumarse a la iniciativa de los hinchas?

“Ayudar a Colombia. Cuando hablamos con los hinchas de Millonarios y lo que iban a hacer, para mí era importante poder estar aquí presente, también ayudar en nombre del equipo. Nosotros los jugadores también queremos ayudar, hay muchos que lo han hecho por su cuenta, el lunes muchos jugadores se van a reunir para hacer algo parecido. Entre más personas ayudemos va a ser mucho mejor”.

¿Cómo vio la respuesta de los hinchas?

“Una locura, justo estaba viendo la cantidad de gente y lo que han traído y eso también conmueve, porque muestra mucho el aprecio que todos le tenemos a Colombia y lo importante que nos sentimos todos los colombianos de poder ayudarle a los demás”.

¿Ha hablado con sus colegas de las ciudades más afectadas?

“Hay un grupo donde estamos varios jugadores, donde ellos han dado sus puntos de vista y nos están contando lo difícil que ha sido esta situación, todo lo que han hecho para ayudar. Muchas persona lo hemos podido ver en redes, donde hemos visto los jugadores de Pereira, de Once Caldas, de Cali y América que creo que son las ciudades más afectadas. Muy bonito todo lo que están haciendo todos los que están allegados al fútbol”.

¿Cómo los tomó el temblor?

“Estábamos en Medellín, impactante también, creo, por lo duro que fue y lo mucho que duró. Todos quedamos asustados, porque sabíamos que era algo que nunca habíamos vivido y cuando uno ve las noticias y pasan las horas se empieza a dar cuenta de la magnitud de lo que había pasado en las otras ciudades”.

¿Están listos para volver a jugar?

“Es difícil, en Bogotá hemos sido afortunados que no fue tan fuerte, que de pronto los que estamos acá y tenemos la familia acá no tuvimos personas allegadas o personas conocidas que hubieran vivido una situación tan fuerte, pero cuando hablas con gente y compañeros que todavía sí están muy golpeados, las familias están muy golpeadas y los seres queridos están muy golpeados, es muy difícil. Yo creo que hay que ponerse en los zapatos de ellos y cuando ellos estén preparados, sería lo ideal”.