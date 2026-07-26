Liga Femenina 2026: así quedó la tabla de posiciones de cara a los cuadrangulares / @CaliFemenino

Se disputa la decimoquinta jornada de la Liga Femenina en Colombia con encuentros que de a poco van definiendo los ocho equipos clasificados para la siguiente instancia del campeonato.

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Es preciso recordar que en la fase final, los ocho clubes se dividirán en dos grupos de cuatro integrantes cada uno. Habrá partidos de ida y vuelta, lo que significa que cada escuadra disputará un total de seis encuentros.

Los dos líderes de cada grupo irán a la semifinal con compromisos de eliminación directa y de allí saldrán los finalistas de la temporada 2026, que por cierto tendrán cupo asegurado a la Conmebol Libertadores femenina de este año.

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Deportivo Cali 1-0 América de Cali

La decimocuarta fecha comenzó con el clásico vallecaucano entre Cali y América, dos de los equipos más poderosos del fútbol femenino en Colombia. El único tanto del compromiso llegó all minuto 58 con una anotación en propia puerta de Zarhay González.

Independiente Medellín 1-3 Atlético Nacional

La jornada continuó con el clásico antioqueño entre Medellín y Nacional, compromiso que terminó en favor del verde paisa. Aunque Vanessa Castillo adelantó al DIM sobre los 19 minutos, la remontada se consumó con anotaciones de Lucero Robayo, Manuela González y Lizeth Ocampo. Claro está que no todo fue alegría para Nacional, teniendo en cuenta Luisa Álvarez salió expulsada al 60′.

Atlético Bucaramanga 3-0 Llaneros

La goleada de la fecha la protagonizó el Atlético Bucaramanga, que no tuvo piedad de Llaneros y lo derrotó con un contundente 3-0. Belkis Niño abrió la cuenta al tercer minuto de juego, Tatiana Mantilla amplió al 75′ y sobre los 77′ cerró todo María José Rojas.

Inter Palmira 1-1 Orsomarso

En territorio vallecaucano, Internacional de Palmira y Orsomarso firmaron la igualdad a un tanto (1-1). Karime Tenorio anotó al tercer minuto para poner en ventaja a la visita, pero Zarabia terminó sellando el empate sobre los 55′.

Junior 0-0 Millonarios

Otro de los partidazos de la jornada lo protagonizaban Junior de Barranquilla y Millonarios en el Romelio Martínez. Ahora bien, ninguno logró sacar ventaja y terminaron firmando la paridad sin anotaciones.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026