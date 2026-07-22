Ejército capturó al presunto responsable de atentados con drones contra el Cantón Militar de Popayán

Popayán - Cauca

El Gaula Militar capturó a tres presuntos integrantes de las milicias urbanas en Popayán. Entre los detenidos, durante un allanamiento en el barrio Santa Inés, está alias ‘Maicol’, señalado como experto en el manejo de explosivos y drones y presunto responsable de múltiples ataques terroristas.

En la acción también fueron capturados alias ‘Leo’ y alias ‘Yeny’. Todos estarían vinculados a la Compañía de Milicias Urbanas Yeni Lara, al servicio del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

A alias ‘Maicol’, el Ejército lo señala como el presunto autor de los atentados con drones contra el Cantón Militar José Hilario López de Popayán, ocurridos el 25 de abril y el 17 de julio de 2026.

Además, habría perpetrado el atentado con un carro bomba en la localidad de Belén de los Andaquíes, Caquetá, en diciembre de 2025.

Alias ‘Leo’ sería el cabecilla de las milicias urbanas en Popayán y, según las autoridades, “realizaba inteligencia criminal y coordinaba la logística para la comisión de atentados”.

Alias ‘Yeny’ fungía como colaboradora de la milicia y se encargaba de identificar objetivos estratégicos para la ejecución de acciones terroristas.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron, entre otros elementos, dos drones con sus mandos, visores, dos carretes con aproximadamente 10 kilómetros de fibra óptica, dos granadas de gas, panfletos y motocicletas.

Para las autoridades, las capturas representan un golpe a las capacidades de la estructura, teniendo en cuenta que los detenidos “son actores criminales especializados en la coordinación y ejecución de ataques terroristas con explosivos, lanzamiento de drones kamikaze y vehículos a control remoto”.

Alias ‘Maicol’, ‘Leo’ y ‘Yeny’ quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de armas de uso privativo.