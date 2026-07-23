Ejército frustró robo de dos vehículos y abatió a tres disidentes en la vía Panamericana

Mercaderes, Cauca

Tres presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, fueron abatidos por tropas del Ejército cuando intentaban robar un camión cargado con 35 toneladas de café y una volqueta sobre la vía Panamericana.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional, los hechos se registraron en el sector de Puerto Nuevo, límites entre los municipios de Mercaderes, Cauca, y Leyva, Nariño, donde el conductor del vehículo de carga había sido secuestrado por los delincuentes, quienes pretendían huir con el camión y la volqueta.

Tras la alerta de la comunidad, soldados del Grupo Liviano de Caballería N.º 8 desplegaron un operativo para interceptar a los responsables.

Al ser ubicados por las tropas, los hombres armados abrieron fuego contra los militares, generándose un enfrentamiento en el que tres de los presuntos integrantes del grupo armado resultaron muertos.

La operación permitió recuperar el camión con las 35 toneladas de café, la volqueta y rescatar ileso al conductor.

El brigadier general Diego Jaramillo, comandante de la Brigada 29, aseguró que, tras el enfrentamiento, otros integrantes de la estructura intentaron atacar a los militares con un artefacto explosivo improvisado; sin embargo, la amenaza fue detectada y neutralizada por los soldados.

“Se recuperó la totalidad de la mercancía y se asestó un golpe a la estructura responsable de los hurtos y la intimidación sobre este importante corredor vial”, afirmó el oficial.

Según inteligencia militar, los tres hombres neutralizados harían parte de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de “Iván Mordisco”, señalada de cometer hurtos a transportadores y otras acciones criminales en el sur del Cauca.

Durante el operativo también fueron incautadas una pistola y una motocicleta.

El Ejército aseguró que mantendrá el despliegue de tropas sobre la vía Panamericana para reforzar la seguridad, garantizar la movilidad y evitar nuevas acciones de los grupos armados contra transportadores y viajeros que transitan por este corredor vial.