Atentado con explosivos en el norte de Popayán; en el lugar fueron hallados panfletos del ELN

Popayán, Cauca

Las autoridades en Popayán investigan un nuevo atentado con explosivos que se registró la noche anterior en el norte de Popayán, luego de que desconocidos lanzaran dos artefactos explosivos en el barrio Bello Horizonte, en inmediaciones de las bodegas de la empresa Postobón, y dejaran varios panfletos con mensajes alusivos al ELN.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Popayán, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar, lanzaron los artefactos y huyeron.

La fuerte explosión no dejó personas heridas, pero sí ocasionó daños materiales y generó momentos de temor entre los habitantes del sector.

Durante la inspección realizada por las autoridades fue hallado un segundo artefacto explosivo sin detonar, además de varios panfletos con mensajes alusivos al ELN.

Expertos antiexplosivos de la Policía revisaron la zona, desactivaron y retiraron el explosivo, mientras que los panfletos hacen parte del material probatorio que es analizado dentro de la investigación para establecer su autenticidad.

La Alcaldía de Popayán rechazó el atentado y anunció el fortalecimiento de los operativos de seguridad en la ciudad.

Por ahora las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables, esclarecer los móviles del ataque y determinar si el atentado estaba dirigido contra las instalaciones de la empresa de gaseosas.

Este nuevo hecho ocurre meses después de otros atentados con explosivos registrados contra establecimientos comerciales en Popayán, casos que son investigados por las autoridades dentro de procesos relacionados con presuntas extorsiones.