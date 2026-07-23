Aún no existe logística para posesión de De la Espriella en Cauca: segundo vicepresidente del Senado

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

La propuesta para que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en el departamento del Cauca sigue generando dudas por los retos logísticos y de seguridad que implicaría la ceremonia.

El segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, aseguró que, por ahora, no existen las condiciones necesarias para realizar el acto protocolario en esa región del país.

Leer más: Senado aprobó proposición para que De la Espriella se posesione en Cauca: falta votación de Cámara

“No tienen ninguna guarnición militar, no está permitida para un evento público y las delegaciones internacionales no saben a dónde ir”, afirmó Ocampo, al advertir que aún no hay una planeación definida para garantizar el desarrollo de la posesión presidencial.

Uno de los principales desafíos será el traslado de las delegaciones internacionales y de los invitados especiales. De acuerdo con la logística que se analiza, sería necesario un avión Boeing 737 con capacidad para cerca de 200 pasajeros para transportar a los representantes extranjeros.

Lea aquí: Exigen medidas de inteligencia y contrainteligencia para frenar ataques con drones en Cauca

Frente a este panorama, el senador Enrique Gómez defendió la iniciativa y aseguró que los gobiernos invitados ya fueron informados de la intención del presidente electo de realizar la ceremonia fuera de Bogotá.

“Las comitivas de los invitados y los mandatarios internacionales han sido notificadas de la intención del presidente. Insisto, esto es un gesto de descentralización, de preocupación por todos los territorios de Colombia entregados a la violencia en el gobierno de Gustavo Petro. Los mandatarios internacionales entienden eso y confían ciegamente en la capacidad de la Fuerza Pública colombiana de garantizar su seguridad en cualquier rincón del territorio nacional”, sostuvo Gómez.

Sin embargo, fuentes de la Cancillería le confirmaron a Caracol Radio que, hasta el momento, no existe una solicitud formal para coordinar el desplazamiento de las delegaciones internacionales y recordaron que este tipo de gestiones diplomáticas deben realizarse con al menos 15 días de anticipación.

A la logística internacional se suma el traslado de los 285 congresistas, para lo cual también se requeriría otro avión Boeing 737 y el apoyo de una aeronave Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. No obstante, estos recursos solo pueden ser autorizados por el presidente Gustavo Petro.

Condiciones del Aeropuerto

Otro de los factores que preocupa es la operación del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, que en las últimas semanas ha registrado afectaciones por las condiciones climáticas, lo que podría complicar la llegada de las delegaciones.

Mientras continúan los cuestionamientos sobre la viabilidad de la ceremonia en el Cauca, la propuesta aún deberá ser avalada por la Cámara de Representantes para definir si la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, finalmente se realiza en ese departamento.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: