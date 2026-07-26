Beca del Icetex para estudiar inglés en Belice ¿Cómo inscribirse? requisitos y fecha de inscripción

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió una nueva convocatoria dirigida a colombianos interesados en aprender inglés fuera del país mediante una experiencia académica internacional. La iniciativa permitirá que diez seleccionados cursen un programa intensivo de inglés en la Universidad de Belice con la matrícula totalmente financiada.

La oportunidad está enfocada en quienes buscan fortalecer sus competencias en el idioma inglés a través de una formación presencial y una experiencia de inmersión lingüística en otro país. El programa se desarrollará durante 2027 y tendrá una duración aproximada de diez meses.

Icetex ofrece beca para estudiar inglés en la Universidad de Belice

Los beneficiarios de esta convocatoria podrán acceder al Certificado de Inglés como Segundo Idioma (CESL), una formación académica diseñada para mejorar las habilidades de comunicación en inglés, incluyendo lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.

Las clases serán presenciales en el Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice, ubicado en Belmopán, capital del país. El calendario académico está previsto entre enero y octubre de 2027, periodo en el que los estudiantes tendrán la posibilidad de convivir en un entorno internacional y practicar el idioma en escenarios académicos y cotidianos.

La convocatoria estará disponible hasta el 14 de agosto de 2026, por lo que los interesados deberán completar el proceso de inscripción dentro de las fechas establecidas y entregar la documentación solicitada.

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Requisitos para aplicar a la beca del Icetex para aprender inglés

Las personas que quieran participar en esta convocatoria deberán cumplir una serie de condiciones académicas y administrativas. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser ciudadano colombiano.

Ser mayor de edad y tener menos de 65 años al momento de la inscripción.

Contar con estudios de bachillerato, formación técnica, tecnológica o universitaria.

Estar cursando actualmente un programa de educación superior o haber culminado estudios previos.

o haber culminado estudios previos. Obtener una carta de preadmisión emitida por la Universidad de Belice.

Este último documento será clave dentro del proceso, ya que permitirá comprobar que el aspirante cumple con las condiciones necesarias para ingresar al programa de inglés como segundo idioma.

¿Qué cubre la beca del Icetex para estudiar inglés en Belice?

La financiación otorgada por el Icetex cubre completamente el valor de la matrícula del programa CESL en la Universidad de Belice. Esto significa que los seleccionados no tendrán que asumir el costo académico del curso.

Sin embargo, la beca no incluye todos los gastos relacionados con la estadía internacional. Los participantes deberán contar con recursos propios para cubrir aspectos como:

Tiquetes aéreos.

Hospedaje.

Alimentación.

Transporte dentro de Belice.

Seguro médico.

Trámites migratorios.

Traducciones y apostillas.

Gastos personales durante la permanencia en el país.

Por esta razón, antes de realizar la inscripción, los candidatos deben evaluar su capacidad económica para asumir los costos adicionales durante los diez meses de formación.

Cómo inscribirse a la convocatoria internacional del Icetex

Los interesados deberán realizar el proceso únicamente a través de los canales oficiales del Icetex y completar el registro correspondiente en la plataforma de becas internacionales.

Después del cierre de la convocatoria, la Comisión Nacional de Becas del Icetex realizará una revisión inicial de los documentos y seleccionará a los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos. Posteriormente, la Universidad de Belice realizará la evaluación final para elegir a las diez personas beneficiadas.

El Icetex recordó que estos procesos son gratuitos y no requieren intermediarios. Los aspirantes deben evitar entregar dinero a personas o empresas que prometan asegurar cupos, aprobar solicitudes o gestionar becas, ya que la participación se realiza directamente mediante los canales institucionales.