Aprender inglés con canciones, ¿es posible?

La música es una poderosa y bien vista herramienta para aprender idiomas, además si te encanta y estás estudiando inglés, nada mejor que escuchar a tus artistas favoritos mientras cantas. Aprender un idioma no es tarea fácil, pero existen muchas opciones para practicar, pues la mayoría de las películas, series y canciones están en este idioma.

Gracias a un estudio global de la app de aprendizaje de idiomas Preply, en donde se indagó con 150 artistas y letras de 25 de sus canciones más populares. Se pudo comprobar qué artistas facilitan el aprendizaje y cuáles podrían ser más retadores a la hora de aprender. Los artistas que inician el estudio con más complejidad, por tener un ritmo acelerado y una jerga más complicada son:

Eminem que con sólo escuchar su canción “Rap God”, se puede apreciar esta historia: la canción de 6 minutos contiene más de 1500 palabras. Doechii ganadora de un Grammy, es conocida por su vivacidad y teatralidad al actuar. Si bien su ingenioso juego de palabras y la profundidad de sus letras se encuentran entre sus características más elogiadas.

El rock lidera con las letras menos complejas, con un lenguaje más sencillo y fácil de entender. Este género facilita la escucha, ya que las palabras se pronuncian con mayor claridad y, en comparación con el rap, también suele tener un ritmo más lento. Así la banda inglesa creada en 1995, Keane, con más de 15 álbumes, cuenta con algunas de las canciones más fáciles de escuchar y aprender inglés al mismo tiempo. La recomendación de Keane es “Somewhere only we know”, una canción que acompaña cientos de soundtracks de películas.

De acuerdo con la experta de Preply Yolanda Peso, “hay otros talentosos cantantes que pueden ser de ayuda para poner en práctica las tres recomendaciones que refuerzan la práctica del inglés, como son: Adele, Sia, The Cranberries, Cat Stevens, Leonard Cohen, Creedance Clearwater, Pink Floyd, Bob Dylan, Björk, Smokey Robinson, entre otros. Al cantar y repetir estructuras útiles, se memoriza vocabulario y también se mejora la pronunciación poco a poco”.

Entre las letras menos complejas se encuentra 3 Doors Down, conocida por sus letras emotivas y directas con las que los oyentes suelen conectar. The Beatles: marcaron un antes y un después en la historia de la música mundial, con canciones como “Let It Be” o “Here Comes the Sun”. Las composiciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr no solo son un placer sonoro, sino también una excelente forma de incorporar nuevas palabras al vocabulario.

En un nivel intermedio aparece, según el estudio Dua Lipa, la cantante y compositora albanesa, que no es ni simple ni muy compleja, en sus canciones y puede ser también una puerta de entrada para quienes ya tienen una base de inglés. Temas como “Levitating” o “Don’t Start Now” contienen expresiones modernas y frases cortas, ideales para quienes quieren practicar inglés conversacional y actual.