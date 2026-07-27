Se inaugura en Bogotá la Exposición “6402+ Razones para no olvidar” este 26 de julio.

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA) 18/09/2024.- Una persona sostiene un cartel durante una protesta simbólica contra congresista Miguel Polo Polo, este lunes en Bogotá (Colombia). La Asociación de las Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo) y el senador Iván Cepeda, junto a otros congresistas, presentaron este lunes en la Corte Suprema de Justicia de Colombia una denuncia contra el representante de la Cámara Miguel Polo, por destruir un homenaje artístico a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Este domingo 26 de julio, el Ministerio de Cultura y la asociación de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO) inauguraron la exposición “6402+ Razones para no olvidar” cómo resultado de tres años de trabajo en conjunto. La Estación de la Sabana de Bogotá fue el punto de encuentro escogido para el evento y se desarrolló a lo largo del día con entrada gratuita al público.

El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso por apostar a favor de la memoria, la reparación simbólica y la construcción de paz:

“La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio”.

El evento contó con un acto protocolario en la mañana y avanzó con una programación cultural abierta al público en horas de la tarde. Incluyó recorridos guiados por la muestra, performance, intervenciones musicales, mesa de serigrafía, y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.

¿Qué contiene la exposición?

Desde el 2023, las madres de MAFAPO y un grupo de artistas y arquitectos realizaron un espacio de creación colectiva con el acompañamiento del Ministerio de Cultura.

Fue en ese laboratorio que se logró conceptualizar la idea y el diseño de un parque memorial que fue pensado cómo un parque rodeado de árboles y caminos, “una especie de reserva de la memoria.” El propósito del memorial es construir un espacio simbólico que contribuya a la dignificación de las víctimas y que la ciudad cuente con un espacio tanto físico cómo simbólico en el camino hacia la reparación y no repetición.

Durante el 2025 se llevó a cabo el acompañamiento técnico necesario para la ejecución de la infraestructura del parque memorial, y hoy por hoy, apenas inicia su construcción.

Así las cosas, el evento de este 26 de julio representó una oportunidad para compartir los avances del proceso de reparación simbólica que continúa de la mano de las víctimas y para compartir una réplica del futuro domo memorial, la maqueta general del proyecto, herramientas de realidad aumentada, piezas audiovisuales, obras de arte y archivos fotográficos.

“6402+ razones para no olvidar” estará abierta cómo exposición temporal durante dos semanas en la Estación de la Sabana dónde será posible conocer el proyecto “arquitectónico, museográfico y curatorial concebido por los familiares de las víctimas”.

¿Quiénes son las madres de MAFAPO?

Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) se define cómo un “colectivo por la verdad y la no repetición”.

Alrededor del 2008 se empiezan a conocer los casos de desaparición forzada de jóvenes que vivían en Soacha y en otros sectores del sur de Bogotá. Bajo falsas promesas de trabajo, los jóvenes desparecían y aparecían después en tierras muy lejanas a sus hogares.

Ante las dudas y el no poder conformarse con las respuestas que hace unos años se tenían frente a la desaparición de sus familiares, algunas madres y hermanas de las víctimas “deciden organizarse para que su voz, ahora colectiva, fuera escuchada”.

En un principio, el objetivo era reunir fuerzas para que las autoridades escucharan y pudieran avanzar en la búsqueda de la verdad. Poder entender lo que pasó es fundamental para la construcción de memoria histórica, limpiar el nombre de sus familiares falsamente presentados cómo guerrilleros era importante.

Con el tiempo, recibieron denuncias y peticiones de otras víctimas en diferentes zonas del país. Empezaron a organizarse no solo por los jóvenes de Soacha, sino por todas las personas que habían padecido en el conflicto armado colombiano.

Las diferentes iniciativas que han impulsado para el diálogo y la formación de comunidad han permitido que MAFAPO se haya consolidado cómo un referente para las demás víctimas de la guerra en Colombia, uno que permite emprender o continuar con “sus propias gestas por la verdad, la justicia y la reparación”.

Han sido invitadas a espacios internacionales y continúan contribuyendo a la concientización y visibilización a través de conversatorios en colegios y universidades.

¿Por qué es una conversación vigente?

Los asesinatos y desapariciones forzadas presentados cómo bajas en combate por agentes del Estado son una realidad y una de las muchas heridas sociales que deja la guerra en Colombia.

Están nombrados así dentro del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, dónde se concluyó que muchas veces “los crímenes no hubiera ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobres sus subordinados para obtener muertos en combate”.

Cifras oficiales confirman que a día de hoy, 4.740 víctimas han sido acreditadas dentro del Caso 03, 896 exintegrantes de la fuerza pública han entregado versión y de los 204 comparecientes determinados por la JEP cómo máximos responsables, 125 ya han reconocido públicamente su responsabilidad.

Sin embargo, el desarrollo del caso en fase nacional todavía se encuentra pendiente de imputación y emisión de sentencia. Fases fundamentales para la reparación cómo el reconocimiento en audiencia pública por parte de los comparecientes siguen pendientes.

Al respecto

Pedro Baracutao, compareciente del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP, durante una audiencia pública en Medellín:

“Esta justicia es más dura que cualquier justicia. Por la siguiente razón, por la parte moral, por la parte psicológica. No es fácil estar aquí al frente de ustedes poniendo la cara, no es fácil, pero es necesaria”.

Periodista Omar Vásquez, a través de las redes de MAFAPO:

“No solo es una lucha en los tribunales, es una lucha por la memoria. Por eso este parque va a ser tan importante para todos, no porque repare esa ausencia que realmente es irreparable, importa porque convierte una historia que durante mucho tiempo cargaron unas pocas familias, en responsabilidad de todos ”

Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy y vicepresidenta de la organización, a través de las redes de MAFAPO:

“Estoy haciéndoles una invitación muy especial, se va a hacer una exposición de lo que va a quedar en el parque de la Sabana, el parque monumento, para que nos acompañen y miren lo que va a quedar en el parque memorial. Los esperamos con los brazos abiertos.”