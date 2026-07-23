Autoridades frustraron intento de fuga en la carceleta Laura Valencia de Popayán

Popayán, Cauca

Las autoridades en Popayán frustraron un intento de fuga en la carceleta Laura Valencia, donde cerca de 20 personas privadas de la libertad intentaron escapar por el techo del establecimiento.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Popayán, la situación fue controlada gracias a la rápida reacción de las patrullas, con apoyo del GOES, la SIJIN y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que permitió retomar el control y evitar que alguno de los internos huyera.

Durante el procedimiento, dos internos resultaron lesionados al caer desde la cubierta cuando intentaban escapar, mientras que tres uniformados sufrieron contusiones tras ser agredidos con objetos contundentes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Henry Ávila, rechazó lo ocurrido y explicó que se trató de un amotinamiento.

“Se presentó un amotinamiento por parte de los reclusos, quienes agredieron a nuestros funcionarios encargados de la custodia. Afortunadamente, la rápida reacción de nuestras patrullas, del GOES y de la UNDMO permitió contrarrestar el intento de fuga”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Popayán, Reynel Polanía, confirmó que no hubo personas fugadas tras las verificaciones realizadas.

“Ya se han hecho dos conteos del personal interno y el resultado es sin novedad, no hay faltantes. La situación está totalmente controlada”, indicó.

Además, señaló que los internos lesionados fueron atendidos por personal médico y no presentan heridas de gravedad.

Durante la inspección al establecimiento, las autoridades encontraron elementos cortopunzantes de fabricación artesanal y evidenciaron daños en la infraestructura, principalmente en tejas, vigas y columnas.

Desde la Alcaldía se reiteró que avanza el proceso para el traslado gradual de los internos y el cierre de la carceleta, en cumplimiento de una decisión judicial.

Por su parte, las autoridades reforzaron la seguridad en este centro de detención transitorio, donde permanecen entre 150 y 180 personas privadas de la libertad, para evitar nuevos amotinamientos o fugas.