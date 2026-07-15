Debido a las deudas de las EPS, Fundación Cancerológica del Quindío anuncia cierre de servicios

Armenia

Luego de 34 años de atención y servicios de salud en el departamento, las directivas de la Fundación Cancerológica del Quindío anunciaron cierre de servicios y operarán hasta finales del mes de agosto de este 2026, esto debido a la difícil situación financiera por el no pago de las EPS en especial por la deuda de Asmet Salud.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Iván Echeverry, director de la Fundación que en medio de la tristeza señaló “después de muchos análisis, después de que la junta directiva analizara de manera rigurosa muchas alternativas para evitar pues llegar a este momento, definitivamente se toma una lamentable decisión que es la finalización pues ordenada de la operación asistencial de la IPS con un cierre tentativo para finalizar el mes finalizando el mes de agosto.

¿Por qué tentativo?

Porque también dependemos de unos ciertos protocolos que hay que cumplir ante la Secretaría de Salud, la Supersalud, que lo son los que realmente nos irán a decir exactamente en qué fecha podemos cerrar.

¿Cuáles son los servicios que se cierran y cuánta gente se va a ver afectada?

Dentro de los servicios que nosotros teníamos pues solamente la dispensación de farmacia que queda cerrada, donde nosotros le dispensábamos pues todo el tema de medicamentos para los usuarios de la EPS Asmet Ssalud. como red alterna. Ahí tenemos una cantidad de usuarios afectados por la cantidad de medicinas que nosotros entregábamos medicinas especiales de alto costo controlados, etcétera.

Y en los servicios de salud, pues imagínate, todo lo que tenía que ver con consulta de ginecología, urología, dermatología oncológica, psicología oncológica. Y estamos hablando de aproximadamente unos 5,000 pacientes o más que hemos venido atendiendo en los últimos años. O sea, realmente es un es un es un tema bien complejo y difícil.

¿Esa cartera de la que usted nos habla es de cuánto?

Iván Echeverri, el director de la Fundación Cancerológica del Quindío, subrayó “Esa cartera está alrededor de unos 400 millones de pesos. Que para nosotros es un patrimonio muy importante, por ejemplo, el 21 de enero tuvimos una reunión directamente con agente interventor de Asmet Salud de su momento, Dr. Naín, donde se hicieron algunos acuerdos donde se hicieron algunas promesas, pero desafortunadamente nada de eso se cumplió, por lo menos de parte de ellos. Nosotros sí ampliamos la cartera y les cumplimos con lo que correspondía a nuestra parte.

No nos cumplieron y hasta ahora no nos han no nos han de respuesta de nada después de 6 7 meses 7 meses después nada que nos responden en nada. Estamos hablando de cartera del año 2023 2024. Es una cartera demasiado vencida, porque ni siquiera estamos hablando de los últimos meses. Estamos hablando de cartera que lleva muchísimo tiempo y que es el colmo que hayan dejado eso acumularlo durante tanto tiempo sin darnos absolutamente ninguna respuesta frente a esos pagos.

¿Esto va a dejar a cuánta gente sin trabajo?

Entre puestos directos e indirectos estamos hablando alrededor de unas fácilmente unas 20 personas, mínimo. Y personas que vamos a dejar de atender, pues imagínate, nosotros atendemos un promedio 30 o 40 personas diariamente.

Llamado a los usuarios de la Fundación Cancerológica del Quindío

Hacerle un llamado de invitación a todas las personas que hayan recibido atención en nuestra institución para que por favor se acerquen todos los que nos están escuchando, que se acerquen oportunamente a nuestra institución a nuestra institución o nos o se comuniquen por medio de los diferentes canales de comunicación que tenemos para que reclamen o soliciten una copia de su historia clínica. Eso es bien importante. Nuestro equipo estará disponible para brindarle todo el acompañamiento necesario y garantizar pues el acceso a esta información conforme a la ley.

¿Algún contacto?

Por favor, que se comuniquen a nuestro teléfono o WhatsApp 3117724223. Te lo voy a repetir, 311 772 42 23. O no pueden nos pueden buscar por el Instagram o por la página de internet de Fundación Cancerológica, dirección Calle 17N # 14-62 Armenia, Quindío