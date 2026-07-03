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03 jul 2026 Actualizado 18:09

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55.000 usuarios de Asmet Salud afectados en Quindío por no pago de la deuda a los hospitales

Autoridades de salud solicitaron intervención de la Superintendencia Nacional de Salud

Luisa Fernanda Arcila, secretaria salud Quindío

Luisa Fernanda Arcila, secretaria salud Quindío

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55mil Usuarios de la EPS Asmet Salud solo están recibiendo atención de urgencias vitales en los hospitales públicos en el departamento del Quindío esto por la falta de pagos, piden intervención de la Supersalud

Pese a la grave situación que enfrentan cerca de 55 mil usuarios de Asmet Salud en el Quindío, quienes actualmente solo están recibiendo atención por urgencias vitales, el agente interventor de la EPS, Mario Fernando Córdoba, incumplió su asistencia a la mesa de trabajo que él mismo había convocado con carácter urgente junto a la Secretaría de Salud Departamental y los representantes de la red pública y privada de salud.

Más información

La secretaria de Salud del Quindío, Luisa Fernanda Arcila Arcila, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervengan ante esta situación.

Señaló que, desde hace varios días, clínicas, hospitales e IPS implementaron una contención en la prestación de servicios debido a la alta cartera que mantiene la EPS.

Asmet Salud debe a $35 mil millones con la red pública y $43 mil millones con la red privada.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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