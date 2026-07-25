En los últimos dos meses, se han registrado más de 81 incendios forestales en Caldas

Algunas unidades bomberiles atendiendo un incendio forestal en Caldas. Foto: Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas.

Caldas

En junio se presentaron 26 eventos, mientras que en julio se han registrado 54 emergencias impactando cerca de 200 hectáreas afectadas. Además, los vientos en algunos municipios han dificultado las labores de extinción.

Paula Villamil, jefe de Gestión del Riesgo de Caldas, afirma que el territorio caldense se encuentra afectado por la llegada del fenómeno de ‘El niño’. “La subregión del Magdalena Caldense es donde han ocurrido la mayoría de incendios hasta la fecha. Nuestras capacidades de respuesta están al 100 por ciento disponibles para atender todos los eventos que se presentan en el departamento”.

Resalta que gracias a esa reacción inmediata, los diferentes cuerpos de bomberos en los municipios, han atendido eficazmente las emergencias, igualmente, Villamil destaca la ayuda de la comunidad como de la Defensa Civil.

Según los resultados de monitoreo, la Jefatura Departamental de Gestión del Riesgo prioriza el fortalecimiento de las acciones de prevención y respuesta en La Dorada y el resto de dicha subregión, lugar que concentra las mayores afectaciones, ya que la temperatura supera los 40 grados y los fuertes vientos han dificultado la extinción del fuego en las áreas rurales, principalmente.

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La funcionaria recomienda no realizar quemas, no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos o botellas de vidrio en zonas con cobertura vegetal, no abandonar fogatas encendidas, evitar dejar residuos en zonas boscosas y disponer adecuadamente de las basuras, puesto que estos elementos pueden convertirse en focos de ignición bajo las condiciones asociadas a la temporada de sequía.

Las personas que necesiten reportar algún conato de incendio o situación de riesgo pueden hacerlo comunicándose a la línea 123 o al cuerpo de bomberos de cada municipio.