58 mineros tradicionales en Caldas reciben 19 títulos mineros devueltos por la empresa Aris Mining

Marmato

En la formalización a mineros tradicionales en Marmato (Caldas), 58 de ellos agrupados en 19 títulos mineros, fueron los primeros beneficiados del proceso que contempla entregar 100 títulos a más de 2.400 familias del cerro El Burro.

“Un año después de firmar el memorando de entendimiento, estamos rindiendo cuentas a la población, la formalización minera del cerro El Burro es una realidad, se han caracterizado a los trabajadores y se han identificado los bloques, además, se ha firmado el otrosí y hemos recibido 19 títulos mineros que la empresa Aris Mining devuelve a la Agencia Nacional de Minería. Es un trabajo de coexistencia y articulado donde está el sector privado, público y los entes de control enfocados por un bien común”, manifiesta Lina Beatriz Franco Idárraga, presidenta de la Agencia Nacional Minera.

A lo largo del último año, se han desarrollado mesas técnicas y ejercicios de la población minera identificando 529 minas , donde trabajan 3.470 personas de manera informal. Carlos Holmes Cañaveral, presidente de la Mesa Social Minera de Marmato, señala que “el balón está en manos los mineros y de la constitución de las asociaciones que permitan la solicitud de los títulos, las condiciones están dadas, la tarea queda a cargo de nosotros y la invitación es a avanzar para que la formalización se concrete completamente”.

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Aris Mining ha ejecutado la estrategia de formalización, por eso Marco Saavedra, gerente senior de formalización de la empresa, afirma que “propuso devolver 100 títulos mineros, hoy damos resultados luego de firmar el memorando, hemos devuelto 19 títulos alrededor del piloto de formalización y nos complace compartir los avances de este proceso”.

Este es uno de los modelos de coexistencia que ha permitido adelantar dicho procedimiento con cerca de 300 mineros tradicionales en Marmato, Caldas.