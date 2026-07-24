Controversia por esquema de seguridad del Gerente de Patrimonio Autónomo de Aerocafé: $ 339 millones

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El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo del proyecto Aeropuerto del Café discutió la contratación del esquema de seguridad como punto de aprobación en la sesión extraordinaria número 82 del 22 de enero de 2026, pero no emitió una autorización formal ni sometió a votación al considerar que la decisión corresponde al Gerente de la Unidad de Gestión en su calidad de ordenador del gasto, según explica Pamela Jaramillo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, entidad que ha investigado acerca del tema.

“Preguntamos a la Fiduprevisora si el comité fiduciario había autorizado, formal y expresamente, la contratación del estudio de análisis de riesgo de seguridad y la financiación del esquema de protección del gerente del Patrimonio Autónomo Fernando Merchán, con recursos de esa unidad. La respuesta fue no, el comité no impartió autorización para ninguna de ambas cosas. Según la revisión del acta número 82, el asunto sí fue presentado, analizado y debatido por los miembros del comité, pero no hubo una decisión aprobatoria, no se hizo votación y no se adoptó una autorización al respecto. Manifestaron que era competencia de la gerencia de la Unidad de Gestión”.

Por ende, se realizó una solicitud ante la Unidad Nacional de Protección, pero no fue aceptada, sin embargo, entre septiembre de 2025 y julio de 2026 se han suscrito dos contratos de prestación de servicios de seguridad con la empresa Seguridad Atlas Ltda por un valor de $ 339 millones, de los cuales se han pagado un poco más de 246 millones de pesos, de acuerdo a la información expuesta por la Directora de la Corporación Cívica de Caldas.

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“La Fiduprevisora confirmó que sí se presentó ante el comité la constancia de una solicitud formal de protección radicada el 19 de febrero de 2025, sin embargo, dentro de dicha acta no aparece evidencia de una respuesta oficial de la Unidad Nacional de Protección. Respondió que la UNP hizo un análisis preliminar de la solicitud concluyendo que no hacía parte de la población objeto de protección, por lo que fue remitido a la Policía Metropolitana de Bogotá. Vale aclarar lo siguiente que señala la Fiduprevisora, que la UNP no fuera competente para asumir el caso, no significa que no existiera una situación de riesgo”.

Jaramillo, agrega que el comité fiduciario no contó con una evaluación oficial de riesgo emitida por la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y de ninguna otra entidad estatal. No obstante, sí se presentó un estudio de riesgo realizado por una empresa privada, el cual no fue pagado con fondos del patrimonio autónomo de Aerocafé. Los pagos asociados al esquema de protección personas están introducidos al grupo presupuestal llamado transporte y seguridad personal Bogotá. Según el plan de adquisiciones y contratación del 2026, el valor aprobado para ese concepto es de $ 141 millones 920 mil, se firmó un contrato con la empresa de seguridad Atlas Ltda por $ 212 millones 880 mil que resulta de sumar la primera cifra, más una adición de 70 millones 960 mil pesos.

“De ese contrato se han pagado 132 millones 584 mil pesos y queda pendiente 80 millones 925 mil pesos”, puntualiza la Directora de la Corporación Cívica de Caldas.

¿Qué responde el Gerente del Patrimonio Autónomo?

Precisamente, Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo del Aeropuerto del Café, argumenta que las afirmaciones de ‘gastos dudosos’ asociados al esquema de protección desconocen los fundamentos técnicos que dieron origen a dichas medidas.

“No entiendo el escándalo a la situación de proteger mi vida, máxime cuando está soportado técnica y especializadamente. Recordemos los antecedentes de este proyecto que ha sido usado y saqueado por las clases tradicionales, ahora llega una administración decente que ha impartido transparencia, entonces la única crítica es la contratación de un esquema de seguridad para proteger mi integridad que está enfrentando mafias que han querido robar este proyecto. Entiendo que la Corporación Cívica de Caldas haga su análisis, les hemos respondido con prontitud, pero invito a los diferentes actores a no desinformar a ver algo que es legal”.

Explica que no quiere estar acompañado de una persona las 24 horas, lo considera incómodo, pero lo hace para proteger los recursos del proyecto y sacar adelante el futuro aeropuerto.

Agrega que omitir los elementos inherentes al cargo, al proyecto y a su reputación conduce a conclusiones que no reflejan la realidad sobre la cual fueron adoptados, por ese motivo existen estudios de la empresa seguridad Atlas Ltda al respecto, pero afirma que no se renovará.

“Este esquema va hasta el 3 de agosto y doy ese parte de tranquilidad, si es que molesta tanto. No se renovará porque considero que, además de toda la turbulencia que ha causado, especialmente a nivel político, era que yo estaba representando la visión de un gobierno progresista y no fue bien recibido, eso daba una capa de inseguridad. Con el cambio de gobierno, siento que no es necesario sostener los contratos adjudicados y en ejecución, tanto en obra que suma $ 634.000 millones, como interventoría que asciende a $ 21.000 millones. De esa manera, el contrato se cambiará a transporte normal”.

La información recogida por la Corporación Cívica de Caldas fue enviada a los entes de control quienes se encargarán de investigar esta controversia.