Tiempo seco y temperaturas altas predominan en Manizales, el termómetro ha subido a los 30 grados

Manizales

La presión atmosférica es alta y por ese motivo no se forman nubes aumentando la radiación solar, en especial en la ciudad de Manizales, que supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Luis Felipe Molina, periodista especializado en meteorología, explica cómo en esta capital ha atravesado altas temperaturas.

“Recordemos que en junio, julio y agosto es temporada seca en Colombia, hay una franja de humedad que se llama zona de confluencia, es la responsable de las lluvias y al no estar sobre nosotros tenemos otro entorno meteorológico. La presión atmosférica regula la fuerza del aire y hay menos nubes, por eso entra aire cálido y radiación solar. Alcanzamos los 30 grados, en teoría es extraordinario, sin embargo, no debe sorprendernos frente a la tipicidad del comportamiento metereológico para julio, el tiempo no seguirá el calendario gregoriano, pero sí hace que no me sorprenda lo que hayamos visto”.

El experto argumenta que el calor obedece al calentamiento de las calles, tejados y árboles, pero el aire no cambia. Precisamente, se refirió a los vientos presentados en la ciudad que ocasionaron caída de árboles y destechamientos. Igualmente, menciona los sectores donde la temperatura alcanzará los 27 grados.

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“El fenómeno de ‘El niño’ ya comenzó en el océano Pacífico oriental, pero no en tierra. Las condiciones que vivimos en días pasados de cielos despejados obedece al calentamiento de la calle, tejados y árboles, lo que cambia es el calor que absorben las ciudades y esa es la tendencia que tenemos. Los vientos que vivimos en el día y en la noche tenían una temperatura un poco más alta de lo regular, entonces hubo una gran confluencia que conllevó al calor”.

Molina anticipa que no habrá más jornadas con 30 grados, pero sí de 26 o 27 en las zonas bajas de la capital de Caldas como Los Cámbulos, cerca a la terminal de transportes y la vía Panamericana hasta la Estación Uribe, donde confluye un río cerca del trayecto. No obstante, en barrios ubicados en zonas altas como Milán también habrá calor.

De todas maneras, habrá nubosidad y precipitaciones en varios sectores de la capital del departamento de Caldas en julio.