SOS en el municipio de Quimbaya, Quindío: 500 viviendas con colapso y pérdida total por terremoto

Armenia

El alcalde del municipio de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez y el llamado de SOS frente a las múltiples afectaciones tras el terremoto.

Caracol Radio continúa recorriendo las zonas más afectadas en el departamento del Quindío, en este caso el municipio de Quimbaya, el municipio luz del Quindío que hoy está en penumbra no solo las dificultades en los servicios públicos, sino en los daños en viviendas, edificaciones de toda la localidad.

Juan Manuel Rodríguez Brito, alcalde de Quimbaya indicó “hoy ya miércoles, casi dos días del siniestro, tenemos todavía estamos en la recolección de información porque tristemente a la fecha no contamos con acompañamiento institucional de otras entidades. Ayer de pronto en horas de la noche la gobernación vino a traer unas cositas, pero más que eso necesitamos es presencia.

Y agregó “Estamos terminando de hacer un censo, trabajando como ustedes lo ven acá con las uñas, con el concejo municipal, la alcaldía, las entidades cívicas del municipio, los quimbayunos que hoy nos pusimos la mano en el corazón y estamos jugados por nuestro municipio. Tenemos cerca o alrededor de 1000 viviendas afectadas. De esas 1000 viviendas tenemos casi 500 es con pérdida total. Tenemos más de 50, 60 personas que han tenido que llegar al hospital. El hospital hoy se encuentra prestando un servicio, pero también se encuentra con muchas deficiencias.

Y agregó “Tenemos problemas en los techos, tenemos problemas estructurales en muchos edificios. Como ustedes pueden ver, la alcaldía hoy está operando desde la calle. No tenemos ni alcaldía, el centro cultural también sufrió averías, nuestra iglesia principal. El pueblo en general está hoy muy aporreado y lo peor aún es que no tenemos un diagnóstico, porque para poder hacer un balance general y poder dar una información concreta sobre todo con las obras que quedaron en pie, pero que hoy aparentemente amenazan ruina, no tenemos la capacidad ni el equipo técnico para poder suministrar esa información”

Barrio Grisales de Quimbaya, uno de los afectados

Alcalde: Tenemos un barrio hoy que, en su gran mayoría, gran porcentaje está destruido. Vamos para allá al día de hoy esperando que los ciudadanos nos acopien, nos acojan y nos permitan retirarlos de ese sitio para poder empezar con la demolición, porque si no lo hacemos el día de hoy, tristemente yo creo que podríamos pasar de no tener víctimas mortales dentro de la zona urbana a empezar a tener víctimas.

Entendemos a los ciudadanos la preocupación que tienen, el apego por las cosas materiales, pero a hoy como están las cosas por encima de todo está la vida. Y hoy somos afortunados de que en Quimbaya no tenemos víctimas mortales, salvo un caso que tuvimos en la vía de una niña de Montenegro que venía a trabajar acá nuestro municipio y que tristemente falleció.

¿Qué llamado hace al gobierno nacional?

Lo que pasa es que yo creo que más que la figura de pronto del gobierno nacional, necesitamos es quienes vengan y nos ayuden en el tema operativo. Lo que les decía ahora, llevamos a completar tres días y nosotros acá no sabemos el gobierno nacional cuál es la ruta, para dónde van, qué es lo que están pensando. Acá a hoy apenas estamos en la noche empezamos a tener de manera intermitente el servicio comunicaciones. Estamos incomunicados. Nosotros no hemos podido presentar.

Vanessa Porras

Yo ayer hablaba con bomberos, con la Cruz Roja, la Defensa Civil y ninguno de nosotros, el mismo hospital, no hemos podido presentar informes oficiales ni presentar reportes oficiales porque no tenemos comunicación. Y si las entidades nacionales no tienen esa información, pues con base en qué van a tomar decisiones para venir a ayudarnos. Pero sí necesitamos es presencia en el territorio porque a hoy estamos muy expuestos y lo que les digo, vulnerables.

Estamos acá desde la alcaldía poniéndole el pecho a esto, asumiendo con responsabilidad por nuestros ciudadanos lo que nos tocó hoy como administración y con toda la voluntad de que de que podamos sacar adelante. Hoy la prioridad nosotros es desalojar el barrio Grisales y poder por lo menos desalojar, que no haya amenazas de muerte en este barrio. Ya estamos generando y ofreciendo por parte de la alcaldía subsidios de arrendamiento, estamos ofreciendo también vehículos para transportar los enseres. El ejército nos está ayudando también en las noches a custodiar, la policía. Pero como le digo, estamos trabajando todos de manera aislada.

Acá en la alcaldía, como ustedes pueden ver, lo que les digo, no tenemos dónde trabajar. Estamos trabajando en las calles. Ya ahorita vamos a armar unas carpas acá como lo hemos hecho estos días para también recibir la información. Ya también vamos a habilitar un punto donde vamos a recibir donaciones en especie porque dinero no nos interesa a nosotros recibir en especie que podamos manejar y que podamos ayudar. Porque el problema con esto es que es una urgencia no de un día, no de una semana, sino de muchos meses.

Y lo otro también, alcalde, el llamado a que también se trabaje mucho en la vía porque pueden quedar en algún momento otra vez incomunicados.

Es que en hasta ayer en la noche estábamos incomunicados. Vía telefónica no tenemos internet y en todo el pueblo estamos así. La vía hacia el Valle está cerrada, la vía Armenia tiene múltiples derrumbes. Han anunciado que la van a cerrar hoy Montenegro-Armenia y queda mañana cierran Armenia-Quimbaya-Montenegro. Estamos incomunicados, aislados, pero acá estamos poniendo el pecho y tratando de sacar adelante, limpiando un poco las calles.

Queremos que los ciudadanos empiecen a normalizar también porque acá hay que pensar ya más allá del siniestro también es cómo nos recuperamos y cómo evitamos que la economía no se nos afecte, que los pequeños comerciantes y empresarios de nuestro municipio no se afecten porque la economía depende de ellos. Y un golpe a la economía es mucho más difícil que un golpe a la estructura.