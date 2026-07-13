En Armenia reportan un aumento del 15% en el consumo de agua

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Armenia

Desde Empresas Públicas de Armenia advirtieron que, aunque históricamente los domingos registraban una disminución en el consumo de agua en Armenia, las altas temperaturas han cambiado este comportamiento.

Las cifras reveladas por la entidad muestran que el sábado 27 de junio el consumo fue de 67.745 metros cúbicos, mientras que el domingo 28 de junio descendió a 60.497 metros cúbicos.

Sin embargo, la tendencia cambió durante el siguiente fin de semana: el sábado 4 de julio se registró un consumo de 68.041 metros cúbicos y el domingo 5 de julio alcanzó 66.505 metros cúbicos, una cifra significativamente superior a la registrada el domingo anterior. Incluso, el lunes festivo 29 de junio presentó un consumo de 66.589 metros cúbicos, acercándose a los niveles habituales de un sábado.

Al respecto Luis Gallego del área de distribución de agua potable de la entidad indicó que han evidenciado de acuerdo con el monitoreo establecido que se ha registrado un consumo atípico y por ende un incremento en el consumo de agua de los armenios.

“Informamos que desde el centro de control maestro donde se realiza el monitoreo constante del consumo de la ciudad de Armenia, estos últimos fines de semana se ha evidenciado un consumo atípico y un incremento significativo en el consumo de agua de la ciudad”, manifestó.

Añadió: “Esto debido a las altas temperaturas, lo que ha ocasionado un consumo, un aumento en el consumo de aproximadamente un 15 al 20% relacionado con los últimos fines de semana”.

Invitó a la ciudadanía a adoptar hábitos responsables como evitar el desperdicio de agua, reducir los tiempos de uso, reutilizar el recurso cuando sea posible y aplazar actividades de alto consumo.

“El llamado es a la ciudadanía a que hagan un uso adecuado y un uso racional del servicio, ya que esto nos puede conllevar a desestabilizar un poco la red de distribución en cuanto a las presiones y garantizar el suministro de agua potable a la ciudad”, puntualizó.