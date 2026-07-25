Avanzan las investigaciones tras cumplirse una semana del homicidio de un exconcejal en el Quindío

Armenia

El pasado viernes 17 de julio se registró un ataque sicarial en pleno parque principal del municipio de Circasia en contra del exconcejal Carlos Andrés Sierra que, aunque fue trasladado a un centro asistencial falleció debido a la gravedad de las heridas por impactos con arma de fuego.

A cumplirse una semana del hecho que causó consternación en el departamento, el alcalde del municipio Julián Andrés Peña manifestó que las autoridades avanzan con las respectivas investigaciones para lograr en el menor tiempo esclarecer el caso y dar con los responsables.

“Hemos estado presentes, las autoridades de policía e investigación han recogido el material probatorio de evidencia física que hoy hace parte de una cadena de custodia que hoy posiblemente tendrá que tener resultados, así debe de ser. El asesinato de Carlos Andrés no puede quedar impune y los responsables materiales e intelectuales por supuesto deben responder", mencionó.

Enfatizó que como alcalde es respetuoso del proceso investigativo y entendiendo que las autoridades han recolectado el material probatorio que debe tener resultados porque el hecho no puede quedar en la impunidad.

“Yo como alcalde respetuoso por supuesto de la investigación, yo estoy seguro que las autoridades de policía desde el comando departamental se han puesto la camiseta por el el esclarecimiento de un homicidio que tendrá que tener una respuesta por supuesto de las autoridades y que no es la realidad del municipio", dijo.

Resaltó que este homicidio no es la realidad del municipio puesto que han venido superando las épocas en que era evidente el incremento de homicidios y criminalidad por eso confía en el proceso investigativo.

Recordó que fue el municipio junto con el departamento aprobó la recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información útil y verídica sobre el esclarecimiento del hecho de sangre que enluta al municipio.

“De tal suerte que esperar, el municipio en conjunto con el departamento aprobó la suma de hasta 20 millones de pesos para personas que den información útil, conducente, pertinente con relación al caso y eso es seguro que tendrán que haber resultados positivos para la garantizar la verdad, la justicia y por supuesto el acompañamiento a la familia que es lo más importante", resaltó.

Sobre las hipótesis del caso fue enfático en afirmar que no tiene conocimiento, pero espera que las autoridades entreguen resultados sobre realidades y no hipótesis.

Es de anotar que las autoridades cuentan con los videos de cámaras de seguridad donde se observa que el sicario huye en una motocicleta del lugar de los hechos.