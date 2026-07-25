Cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de Clínica por muerte de Sara Echeverría

La Secretaría de Salud de Barranquilla ordenó el cierre temporal preventivo del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica Diamanti, centro asistencial en donde perdió la vida Sara Echeverría durante una cirugía estética.

A través de un comunicado, la Alcaldía indicó que esta decisión se tomó luego de una diligencia de inspección, vigilancia y control, en donde “se encontraron hallazgos y razones que dieron lugar a la imposición de medida de seguridad”.

Asimismo, indicaron que se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para garantizar que los servicios declarados “sean efectivamente prestados en la institución visitada”.

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Así murió Sara Milena Echeverría

Según sus familiares, Sara Milena Echeverría murió mientras era sometida a un procedimiento estético en la Clínica Diamanti, en el norte de Barranquilla. Indicaron que la muerte se dio a pesar de que la mujer se practicó los exámenes médicos exigidos.

Roiser Echeverría, padre de la joven, indicó que Sara Milena iba a someterse a una lipoescultura, además de un procedimiento en los senos y el abdomen. Señaló que ella había perdido peso como requisito para la cirugía, pasando de cerca de 100 kilogramos a 69.

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¿Qué dice la Clínica?

LaClínica Diamanti Boutique emitió un comunicado tras la muerte de Sara Milena Echeverría Alcendra, quien falleció durante un procedimiento quirúrgico en sus instalaciones. En el pronunciamiento, la institución expresó sus condolencias a los familiares de la paciente y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso.