Investigan homicidio de pescador en Puerto Mocho: Indagan si estaría relacionado a extorsiones
La Policía está detrás de varias hipótesis por la muerte de Ángel David Rosas Martínez.
El homicidio de un pescador identificado como Ángel David Rosas Martínez, en el sector de Puerto Mocho, está siendo investigado por la Policía y se indaga si estaría relacionado con un caso de extorsión.
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Según se conoció, al parecer, el hombre venía siendo objeto de algunas exigencias económicas por parte de un grupo delincuencial. Esta información, que ha sido entregada por los familiares, está siendo investigado por la Policía.
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El homicidio de este pescador se dio en la mañana de este viernes, luego de regresar de su faena en el sector de Puerto Mocho.
Según se conoció, dos hombres que se movilizaban en una moto le dispararon cuando caminaba hacia su vivienda.
Mientras tanto, la Policía siguen adelantando las investigaciones para esclarecer las causas de este crimen.