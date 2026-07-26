Un muerto y un herido deja riña en Barranquilla: Policía investiga este hecho

Una riña que se presentó después de un accidente de tránsito derivó en el homicidio de una persona y que otra más resultara herida. El hecho se registró en el barrio La Alboraya, en la madrugada de este domingo, 26 de julio.

Según el reporte policial, la riña se originó debido a burlas de trabajadores de una estación de servicio contra unas personas que sufrieron un accidente de tránsito.

Lea también: Cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de Clínica por muerte de Sara Echeverría

Los hombres que se movilizaban en la moto que se accidentó habrían agredido a los trabajadores del lugar y posteriormente se presentó la riña.

“Ante estos hechos, miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar reaccionaron y agredieron a los tres individuos, causándole la muerte al hoy occiso”, indicó la POLICÍA.

La persona que perdió la vida fue identificada como Jeison Andrés Aguilar, de 27 años, mientras que otra persona que también se movilizaba en la moto sufrió politraumatismo en la región occipital.