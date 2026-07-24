Policía investiga posible participación de más de cuatro personas en crimen de María Camila Potosí

La Policía Metropolitana de Cali entregó nuevos detalles sobre la investigación por el asesinato de María Camila Potosí. El comandante de la institución, general Herbert Benavidez, confirmó que los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que en el crimen habrían participado más de cuatro personas.

“Sabemos que podrían haber participado más de cuatro personas, pero hace parte de la reserva de la investigación”, señaló el oficial.

El general también se refirió al video publicado por quien asegura ser la expareja de la motociclista que transportó a María Potosí antes de su desaparición y quien afirmó que ella fue entregada a las autoridades.

Frente a esa versión, Benavidez indicó que el caso hace parte de las actuaciones de policía judicial y evitó confirmar esa información. No obstante, fue enfático en señalar que hasta el momento no hay personas capturadas.

“En este momento no hay personas capturadas. Sí hay una mujer sindicada sobre la que estamos trabajando”, precisó.

Sobre el estado del embarazo de María Camila, el comandante explicó que la Policía continúa a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal. Sin embargo, indicó que la investigación también contempla la hipótesis planteada por la familia, según la cual la bebé no estaría en el cuerpo de la víctima.

“Estamos trabajando sobre esa hipótesis y haciendo una labor investigativa para ubicar a la menor, en caso de que así sea la situación”, afirmó.

Las autoridades reiteraron que mantienen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía continúan recopilando pruebas y analizando la información que ha comenzado a entregar la ciudadanía.