Reprogramación Liga Femenina: Fecha de los partidos para definir los clasificados a cuadrangulares

Luego de que la Dimayor cancelara la programación de todas las competencias del fútbol profesional colombiano por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, la institución ha confirmado la reanudación de la Liga y Copa Colombia y la Liga Femenina.

El torneo femenino se encuentra en la fase final del todos contra todos, y antes de que se anunciara la cancelación de los partidos, ya se habían disputado cuatro de los ocho partidos correspondientes a la fecha 16.

Así, tres de los cuatro partidos que se encontraban pendientes ya fueron programados por la Dimayor; con estos, se completaría la programación y se definiría el último equipo clasificado a los cuadrangulares.

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Programación Liga Femenina fecha 16

La fecha 16 iba en la mitad cuando fue cancelada; se jugaron cuatro de los ocho partidos previstos, que dejaron siete de los ocho cupos para los cuadrangulares definidos. Con los cuatro juegos que hacen falta, se definirá el último cupo, peleado entre Independiente Medellín y Orsomarso, que cuentan con 19 puntos.

Lunes 17 de agosto

Independiente Medellín vs. América de Cali: 3:00 p.m. - Atanasio Girardot

3:00 p.m. - Atanasio Girardot Santa Fe vs. Fortaleza: 3:00 p.m. - Olaya Herrera

3:00 p.m. - Olaya Herrera Orsomarso vs. Deportivo Pasto: 3:00 p.m. - Raúl Miranda.

El partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas aún no cuenta con fecha para jugarse y se espera comunicado oficial de la Dimayor sobre el desarrollo de este partido.

Tabla de posiciones Liga Femenina

Atlético Nacional clasificó primero en la tabla y será líder de uno de los grupos de los cuadrangulares; el otro estará liderado por el Deportivo Cali. Los siete equipos que ya tienen un cupo fijo en la siguiente ronda son: Millonarios, América de Cali, Internacional de Bogotá, Internacional de Palmira e Independiente Santa Fe.

El último clasificado se definirá entre Independiente Medellín y Orsomarso, que se encuentran en el puesto 8 y 9 respectivamente, ambos con 19 unidades.