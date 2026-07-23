Familia de María Camila Potosí asegura que Medicina Legal informó que bebé no estaba en su vientre

Familia de María Camila asegura que Medicina Legal les informó que la bebé no estaba en su vientre

La familia de María Camila Potosí, la joven de 21 años que desapareció el pasado 16 de julio y fue encontrada asesinada días después a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali, reveló un nuevo elemento que podría cambiar el rumbo de la investigación.

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Alba Rubí Gómez, madre de la víctima, aseguró que Medicina Legal les informó que la bebé que esperaba María Camila, quien tenía ocho meses de embarazo, no se encontraba en su vientre.

“Cuando la vi, ella tenía su barriguita intacta. Yo pensé que la bebé estaba ahí. Pero ayer, en Medicina Legal, nos informaron que no la tenía en su vientre”, manifestó la mujer.

La madre de la joven afirmó que esa información le devolvió la esperanza de que su nieta pueda estar con vida y, entre lágrimas, hizo un llamado a quien pueda tenerla.

“Le pido a la persona que la tenga que se toque el corazón y me la devuelva con vida. Es lo único que me queda de mi hija”, expresó.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer el homicidio de María Camila Potosí.