Aumenta a $100 millones la recompensa por información sobre el crimen de María Camila Potosí

Cali, Valle del Cauca

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, persiste la incertidumbre sobre el paradero de la bebé que esperaba.

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Fuentes de la Fiscalía le informaron a Caracol Radio que aún están a la espera del dictamen oficial de la necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Sin embargo, la familia de la víctima sostiene que ya recibió ese informe y asegura que este indica que la bebé no fue encontrada en el vientre de la joven, por lo que exigen respuestas sobre lo ocurrido.

Entretanto, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca ofrecieron una recompensa conjunta de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de este crimen.

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que la prioridad es encontrar a la bebé. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder aseguró que dio instrucciones a las autoridades para actuar de manera inmediata y acelerar las investigaciones.

Cabe recordar que María Camila había sido reportada como desaparecida desde el 16 de julio y su cuerpo fue hallado cuatro días después a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, al sur de Cali.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas por este caso ni se han pronunciado sobre la mujer con la que, según la investigación y registros de cámaras de seguridad, la joven embarazada fue vista por última vez cuando se movilizaba en una motocicleta.