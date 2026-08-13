Terremoto afecta escenarios deportivos de Cali y obliga a suspender actividades

La Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali informó que todas las Unidades Deportivas de Alto Rendimiento permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, como medida preventiva mientras se verifica el estado de sus infraestructuras.

Uno de los escenarios que presenta afectaciones visibles es el Coliseo El Pueblo, donde entrenan disciplinas como gimnasia, taekwondo y esgrima. En el lugar se reportó la caída de muros de la entrada, daños en paredes y techo, además de afectaciones en la escalera que conduce al segundo piso. Las ligas vallecaucanas de estas disciplinas suspendieron sus actividades mientras se realizan las respectivas revisiones y trabajos.

El estadio Pascual Guerrero también sufrió afectaciones visibles. Uno de los elementos afectados fue el mural dedicado a Adrián Ramos, ídolo del América de Cali, ubicado en uno de los costados del escenario. Varias de las losas que hacen parte de la obra se desprendieron y terminaron en el piso, por lo que el estadio permanece suspendido para la realización de eventos deportivos mientras se atienden las afectaciones.

Modificación de programación deportiva

La emergencia modificó la programación del fútbol profesional colombiano. La Dimayor aplazó los partidos previstos hasta el viernes 14 de agosto, como medida de seguridad y bienestar tras la emergencia. También La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas aplazó el control selectivo que estaba previsto para el 14 de agosto, debido al cierre de las Unidades de Alto Rendimiento.

Afectación de las instalaciones de Indervalle

Tras una primera inspección visual, la entidad reportó afectaciones estructurales parciales en su sede principal y daños de mayor consideración en algunas áreas de infraestructura.

La gerente de Indervalle, Ana Milena Orozco, informó que en la Villa Deportiva se presentaron daños menores y que, en términos generales, su estructura conserva condiciones de estabilidad. Además, el Centro de Medicina Deportiva del norte no presentó afectaciones.

Mientras continúan las inspecciones, funcionarios, contratistas y algunas organizaciones que trabajan desde la sede de Indervalle, entre ellas Acord Valle y la Liga Vallecaucana de Fútbol, desarrollarán temporalmente sus actividades de manera remota.

Uso de escenarios deportivos como centros de apoyo

Mientras se revisan los escenarios, la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, en las canchas Panamericanas, cambió temporalmente su función deportiva por una labor de atención a la emergencia. El Coliseo de Hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol Miguel Chávez fueron habilitados como centros de acopio y albergues temporales para personas que perdieron sus viviendas.

En estos espacios se reciben agua, alimentos no perecederos, colchones, colchonetas, ropa, frazadas, productos de aseo, pañales y otros elementos de primera necesidad. También se dispusieron las canchas para instalar carpas destinadas a los más de 60 rescatistas que trabajan en la ciudad.

Por ahora, la prioridad es garantizar la seguridad de deportistas, entrenadores y comunidad, mientras los equipos técnicos determinan cuáles escenarios pueden volver a operar y cuáles requieren intervenciones antes de su reapertura.