“Es un acto de salvajismo”: alcalde Alejandro Éder condenó crimen de María Camila Potosí en Cali
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, conversó con 6AM W sobre la investigación por el asesinato de María Camila Potosí, quien tenía 21 años y contaba con ocho meses de embarazo.
“Es un acto de salvajismo”: alcalde Alejandro Éder condenó crimen de María Camila Potosí en Cali
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...