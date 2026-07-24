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24 jul 2026 Actualizado 17:05

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“Es un acto de salvajismo”: alcalde Alejandro Éder condenó crimen de María Camila Potosí en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, conversó con 6AM W sobre la investigación por el asesinato de María Camila Potosí, quien tenía 21 años y contaba con ocho meses de embarazo.

“Es un acto de salvajismo”: alcalde Alejandro Éder condenó crimen de María Camila Potosí en Cali

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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