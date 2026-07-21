Muerta fue hallada joven embarazada de ocho meses que estaba desaparecida en Cali

El cuerpo de María Camila Potosí Gómez, de 21 años y con un embarazo de ocho meses, fue hallado sin vida en el río Meléndez, a la altura del corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali, luego de permanecer desaparecida desde el pasado 16 de julio.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición, a la orilla del río, en el sector conocido como Vagón, kilómetro 3 de la vía a La Buitrera. Además, presentaba signos de tortura y múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. Las primeras indagaciones indican que, al parecer, el cuerpo habría sido envuelto en sábanas antes de ser abandonado en el lugar.

Las autoridades confirmaron además que el cuerpo del bebé de ocho meses no fue extraído del vientre de su madre, descartando así las hipótesis que habían surgido sobre una posible extracción del feto tras la desaparición de la joven.

La investigación señala que María Camila fue vista por última vez en el sector de Polvorines, al sur de Cali, donde presuntamente se movilizaba en una motocicleta junto a una amiga. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero y reportaron su desaparición.

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, establecer el móvil e identificar y judicializar a los responsables.

Tras conocerse el hallazgo, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el asesinato y pidió celeridad en las investigaciones.

“Expresamos nuestro más profundo rechazo y consternación por el hallazgo sin vida de la joven. Como Ministerio Público exigimos a la Fiscalía y a las autoridades competentes adelantar una investigación célere, exhaustiva y con enfoque de género que permita esclarecer los hechos y capturar y judicializar a los responsables”, manifestó el funcionario.