Expareja de motociclista que transportó a María Potosí el día de su desaparición denunció amenazas

Carlos Rincón, quien se identifica como expareja de la mujer que aparece conduciendo la motocicleta que transportaba a María Camila Potosí en el último video conocido antes de su desaparición, aseguró que él y su familia están recibiendo amenazas y negó tener relación con el caso.

En su pronunciamiento, Rincón afirmó que, al conocer que su expareja presuntamente podría estar relacionada con la desaparición de la joven, decidieron dar aviso a las autoridades.

Según dijo, la mujer quedó en poder de la Fiscalía desde el pasado domingo, luego de ser trasladada inicialmente a la estación de Policía de Meléndez. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Rincón también aseguró que funcionarios de la Fiscalía les habrían pedido no hacer declaraciones para no afectar la investigación, pues, según le habrían indicado, existirían más personas presuntamente involucradas en el caso.

El hombre explicó que decidió hacer público su pronunciamiento porque, según afirmó, él y su familia han recibido amenazas. “Nos están diciendo que van a llegar a la casa a quemarla, que tenemos que irnos del barrio”, expresó.

Además, sostuvo que desconocía lo ocurrido el día de la desaparición de María Camila Potosí y afirmó que solo empezó a sospechar cuando comenzó a circular el video en el que su expareja aparece junto a la víctima.

En el mismo video, Rincón manifestó que también se considera una víctima, pues aseguró que su expareja le hizo creer que estaba embarazada de una hija suya, situación sobre la que ahora dice tener dudas.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado sobre las afirmaciones realizadas por Rincón y mantiene reserva sobre el avance de la investigación.