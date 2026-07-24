El caleño Jhan Mondragón se proclamó subcampeón mundial de BMX Racing en Australia

El vallecaucano Jhan Emmanuel Mondragón logró uno de los resultados más importantes de su carrera deportiva al conquistar la medalla de plata en la categoría Boys 14 años del Campeonato Mundial de BMX Racing de la UCI, celebrado en Brisbane, Australia.

La participación del Valle del Cauca también tuvo como protagonista a Guadalupe Palacios, quien finalizó en la octava posición de su categoría, ubicándose entre las ocho mejores corredoras del mundo y ratificando el nivel del BMX vallecaucano en el escenario internacional.

El bicicrosista caleño tuvo una sobresaliente presentación durante el certamen, en el que también alcanzó el cuarto lugar en la final de la categoría Cruiser Boys 13-14 años, demostrando regularidad en ambas modalidades de competencia.

El Campeonato Mundial reunió a más de 3.000 corredores de distintos países y convirtió a Brisbane en el epicentro del BMX mundial durante una semana de competencias. Colombia estuvo representada en las categorías júnior, sub-23, élite y Challenge, enfrentando a los mejores exponentes del planeta.

Las finales previstas para la última jornada fueron canceladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI) debido a las fuertes condiciones de viento, por lo que la clasificación definitiva se estableció con los resultados de la última ronda completada, oficializando así el subcampeonato del vallecaucano.

Jhan Mondragón, integrante del club Xtremo BMX desde hace ocho años, continúa consolidando su proceso deportivo con este resultado internacional, que lo ubica entre los mejores corredores de su categoría a nivel mundial.