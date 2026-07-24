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24 jul 2026 Actualizado 15:25

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Cúcuta

Doble homicidio en la frontera

Autoridades investigan la acción violenta

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Cúcuta

Fuertes detonaciones con arma de fuego se escucharon la noche anterior hacía la medianoche en el municipio de Villa del Rosario, sobre la zona de frontera sobre uno de los pasos ilegales.

Las autoridades informaron que después de estos hechos, en el barrio La Parada en una de las trochas conocida como “La Playita”, aparecieron los cuerpos de dos hombres baleados.

Aunque por ahora no se conoce la identidad de las víctimas, se trata de establecer las circunstancias que rodearon estos hechos violentos.

De los agresores no hay pistas, se desconoce si detrás del doble homicidio estarían los grupos armados ilegales que delinquen en la zona.

En este sector hace presencia el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Otro homicidio:

En las últimas horas también se reportó otro homicidio en el sector Y de Astilleros, jurisdicción del municipio de El Zulia, área metropolitana de Cúcuta.

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