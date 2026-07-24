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24 jul 2026 Actualizado 10:47

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HUEM fortalece atención con nuevos quirófanos

También contará con más equipos biomédicos

Nuevos equipos tecnológicos llegan al HUEM / Foto Archivo

Nuevos equipos tecnológicos llegan al HUEM / Foto Archivo / Cortesía

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Pese a las dificultades financieras en las que se debate el hospital Universitario Erasmo Meoz por las deudas de las EPS, hoy el centro médico avanza en la puesta en marcha de dotación y tecnología para avanzar en la atención.

Las directivas del centro médico junto con la Gobernación de Norte de Santander han avanzado en la estrategia de fortalecer la infraestructura y la capacidad de atención.

Por ello desde hoy, el hospital habilita una nueva torre administrativa que permite nuevamente el trabajo de su recursos humano que durante mucho tiempo mantuvo la contingencia logística por la pandemia.

Además se ponen en marcha cuatro quirófanos, junto a equipos biomédicos, dos ambulancias que van a fortalecer la atención a los usuarios.

“Este apoyo, pese a las dificultades nos motiva a seguir adelante en la labor de mejorar las condiciones en infraestructura y equipos para lograr una mejor atención en los usuarios que requieren los servicios del huem” dijo su gerente de manera preliminar, Hernando Mora.

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