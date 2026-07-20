Por amenazas terroristas, Satena suspendió temporalmente operaciones hacia Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander

¡Vuelve y juega! Por falta de seguridad y alteración de orden público, la aerolínea Satena suspende otra ruta hacia la región del Catatumbo. En esta oportunidad los habitantes de Ocaña se quedaron sin la posibilidad de viajar hacía Cúcuta y Medellín vía aérea.

De acuerdo con lo informado por la compañía a través de un comunicado, " en cumplimiento del NOTAM A2607/26 emitido por la Aeronáutica Civil, se suspenden temporalmente las operaciones comerciales desde y hacia el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña (SKOC)“.

Argumenta Satena que “La restricción operacional fue adoptada por la AEROCIVIL debido a una amenaza contra la seguridad del aeropuerto. De acuerdo con la disposición vigente, el aeródromo permanecerá habilitado únicamente para operaciones de aeronaves de Estado y aviación militar hasta las 23:59 horas del 26 de julio de 2026″.

Tras lo anterior y atendiendo esta medida “Satena suspende temporalmente la operación en esta ruta, priorizando la seguridad de sus usuarios, tripulaciones y personal operativo. La aerolínea lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pueda ocasionar y reitera su compromiso con la prestación de un servicio confiable.

Así mismo que “los pasajeros con reservas serán contactados a través de los canales oficiales para brindarles las alternativas previstas en las políticas comerciales vigentes”.

Recordemos que la ruta hacía el municipio de Tibú también se encuentra suspendida, después del secuestro del operador logístico y los atentados desde drones contra las instalaciones de ese municipio.