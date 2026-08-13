Terremoto en Colombia: Medicina Legal ya identificó a 205 víctimas, entre ellas 12 menores

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya fueron identificadas 205 víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Entre ellas se encuentran 12 menores de edad.

Según el reporte, 140 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares.

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Entre tanto, se conoció que, hasta el momento, han sido recibidos 230 cuerpos provenientes de las regiones afectadas por el sismo de 7,4 grados en la escala de Richter que estremeció al país: Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

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Estas son las identidades de las víctimas del terremoto: