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13 ago 2026 Actualizado 03:04

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Terremoto en Colombia: Medicina Legal ya identificó a 205 víctimas, entre ellas 12 menores

Según el reporte, 140 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares.

Terremoto en Colombia - Getty Images

Terremoto en Colombia - Getty Images / Anadolu

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya fueron identificadas 205 víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Entre ellas se encuentran 12 menores de edad.

Según el reporte, 140 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares.

Lea además: Terremoto en Colombia: Medicina Legal ya identificó 164 víctimas, entre ellas 8 menores de edad

Entre tanto, se conoció que, hasta el momento, han sido recibidos 230 cuerpos provenientes de las regiones afectadas por el sismo de 7,4 grados en la escala de Richter que estremeció al país: Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Lea en contexto:Comunidades de Sipí, Chocó, incomunicadas y con temor a réplicas tras el terremoto 7,4

Estas son las identidades de las víctimas del terremoto:

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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