Flávio Bolsonaro lanzará candidatura presidencial junto a Javier Milei para “unificar la derecha”

Imagen de referencia | Flavio Bolsonaro en conferencia - Javier Milei en rueda de prensa: Getty Images.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, lanzará este sábado su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil acompañado del mandatario argentino, Javier Milei, con el reto de unificar a una derecha dividida y enfrentada.

El Partido Liberal (PL) proclamará a Flávio Bolsonaro como su abanderado en el mítico estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país.

“Vamos a recuperar la esperanza del pueblo brasileño, que ya no soporta tanta violencia y tantas acciones inconstitucionales. La comida está carísima, nada funciona en este país, porque este Gobierno es corrupto e incompetente”, afirmó este viernes el senador en sus redes al animar a sus seguidores a acudir al Pacaembu.

A su lado estará Milei, que ha viajado desde Buenos Aires para apoyar al primogénito de su aliado ultra Jair Bolsonaro, este último inhabilitado y preso por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo en los sondeos por detrás de Lula, el senador de 45 años tiene varios frentes abiertos que han generado dudas y críticas a su proyecto político.

Flávio Bolsonaro será ungido por el PL sin haber definido aún su compañero de fórmula.

Su deseo es que lo acompañe una mujer como candidata a vicepresidenta. El PL sondeó a la senadora, empresaria agropecuaria y exministra de su padre Tereza Cristina Corrêa, que rechazó la invitación.

En paralelo, busca el apoyo de otros partidos de la derecha, pero las negociaciones no avanzan.

Republicanos y la coalición União Progressista, formada por las plataformas de centroderecha União Brasil y Progressistas (PP), no terminan de subirse al barco de Flávio Bolsonaro, cuya candidatura viene perdiendo fuelle en medio de riñas familiares y escándalos por su supuesta relación con un banquero encarcelado.

Flávio llegó a enfrentarse a su madrastra, Michelle Bolsonaro, esposa de Jair y figura clave entre el electorado femenino y evangélico, a raíz de las alianzas del PL en algunos estados del país.

Michelle acusó públicamente a su hijastro de “humillarla” y hasta abandonó la presidencia de la división femenina del PL. La víspera, en un intento por calmar los ánimos, Flávio le pidió perdón a través de las redes sociales.

“No soy perfecto y una vez más pido disculpas por algunos momentos que causaron incomodidad. Como somos personas públicas, esto acaba siendo explotado por nuestros opositores. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, y menos a la esposa de mi padre”, señaló.

En este sentido, invitó a su madrastra a trabajar juntos con la vista puesta en los comicios del próximo 4 de octubre. Michelle respondió también a través de las redes, aceptó las disculpas y se mostró dispuesta a “sentarse y conversar”.

Desgaste por su conexión con un banquero preso

El otro foco de preocupación es la supuesta conexión de Flávio con Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente por el Banco Central en noviembre de 2025, y actualmente en prisión preventiva.

Vorcaro es investigado por un fraude millonario en el sistema financiero a través de créditos falsos.

El escándalo ha ganado una enorme notoriedad a medida que la prensa filtraba los contactos y los supuestos negocios que Vorcaro tenía con altas autoridades de los tres poderes, desde jueces de la Corte Suprema a congresistas de diversas ideologías.

Flávio Bolsonaro se ha visto salpicado por ello. En mayo pasado, el portal ‘Intercept Brasil’ reveló que el senador negoció directamente con Vorcaro una suma millonaria para la producción de una película biográfica sobre su padre.

La Corte Suprema autorizó el jueves investigar la financiación del largometraje, aún sin fecha de estreno en Brasil.

Pero, además, el portal Metrópoles publicó este pasado miércoles que el bufete de abogados del candidato del PL emitió y luego canceló dos facturas por un valor total de un millón de reales (200.000 dólares / 170.000 euros) a una de las empresas que supuestamente utilizaba Vorcaro para sus negocios ilícitos.

El hijo mayor de Bolsonaro volvió a defenderse en sus redes y reiteró que todo lo que hizo fue completamente legal.

Escuchar EN VIVO Caracol Radio: