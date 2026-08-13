Eva Ferrer habla en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente

La colomboespañola Eva Ferrer, examiga de Verónica Alcocer, habla en los micrófonos de 6AM W sobre los audios que reveló la Revista Semana, en los que al parecer, se trataría de conversaciones en las que, al parecer, habla de presuntas irregularidades relacionadas con contratación, nombramientos y recursos que, según sus afirmaciones, no habrían sido reportados durante la campaña presidencial de 2022.

¿Qué dicen los audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

En los audios, Eva Ferrer habla sobre una “banda de criminales”, que estaría integrada supuestamente por algunos funcionarios del Gobierno y allegados a Verónica, quienes se encargarían de cumplir todo lo que ella desea.

La catalana habla sobre esto, ante el disgusto por dineros que, supuestamente, le deben desde la campaña presidencial y que no le han pagado.

De acuerdo con documentos conocidos por Caracol Radio, Ferrer asegura que trabajó para Verónica Alcocer entre el 1 de noviembre de 2021 y septiembre de 2022, prestando servicios de consultoría en manejo de medios y posicionamiento durante la precampaña y la etapa posterior a la campaña presidencial.

La ciudadana española sostiene que quedaron pendientes de pago cuatro meses de honorarios, equivalentes a 12.000 euros mensuales, además de 14 millones de pesos mensuales destinados a gastos de vivienda. En total, reclama el pago de 48.000 euros y 56 millones de pesos.

Además, según los audios revelados, la española aseguró que los gastos mensuales de la exprimera dama, eran de más o menos “50.000 euros mensuales”, es decir, a cerca de 183,2 millones de pesos.

Conciliación este 13 de agosto

En medio de la controversia, este jueves 13 de agosto se llevará a cabo una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá para intentar resolver una reclamación económica presentada por la ciudadana colombo-española.

A la diligencia no solo asistirán Alcocer y Ferrer. También fue citado Manel Grau, empresario catalán cercano a la primera dama, quien, según la reclamación, habría participado en los acuerdos relacionados con la contratación de la consultora española.

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