Ganaderos de Santander entre los más afectados por el clima: FEDEGAN pide alivios al Gobierno

Los ganaderos de Santander están entre los más afectados por los efectos del intenso verano y las lluvias registradas en los últimos meses, según un informe de la Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN, que ubicó al departamento dentro de las siete regiones del país con mayores pérdidas derivadas de los fenómenos climáticos.

Ante este panorama, el gremio presentó al Gobierno Nacional un paquete de propuestas para atender la emergencia y facilitar la recuperación de los productores. Entre las solicitudes figuran la reestructuración de créditos con un año de gracia y plazos de hasta cinco años, tasas preferenciales o subsidiadas, la devolución del IVA en la compra de insumos agropecuarios durante un año y nuevas líneas de crédito con condiciones especiales para recuperar praderas e infraestructura productiva.

Aunque el impacto se concentra en Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Bolívar, Sucre y Caquetá, FEDEGÁN advirtió que la situación refleja una problemática de alcance nacional que afecta la producción pecuaria y el abastecimiento en diferentes regiones del país.

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El presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie, también propuso que el Gobierno saliente y la administración entrante retomen un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el gremio para la compra, almacenamiento y distribución subsidiada de silos y heno, una estrategia que, según la organización, dio resultados positivos durante anteriores emergencias climáticas.

Como respaldo a esa propuesta, FEDEGÁN recordó que en episodios como La Niña de 2010-2011 y las sequías de los años siguientes se desarrollaron programas conjuntos con el Ministerio de Agricultura para distribuir alimentos subsidiados para el ganado y semillas forrajeras, beneficiando a miles de productores en diferentes departamentos, entre ellos Santander.

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Lafaurie Rivera, explicó que el monto se genera, en primer orden, “por la pérdida en dinero por menor peso de los animales, que equivale a 11.339 millones de pesos".

Las cifras de Santander:

Según los datos expuestos el mayor nivel de pérdidas lo registran los departamentos de Bolívar con $6.543 millones y Sucre con 4.407 millones de pesos. Le siguen Santander y Norte de Santander.

En Santander, el informe reporta la muerte de seis bovinos, el desplazamiento de 1.240 animales y la afectación de 1.948 hectáreas. Además, estima pérdidas por $63,6 millones debido a la menor producción de leche y por $387 millones por la reducción en el peso de los animales.