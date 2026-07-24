En alerta 29 municipios de Santander por lluvias: riesgo de deslizamientos e inundaciones

El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander actualizó el pronóstico de amenaza por deslizamientos de tierra y ubicó a Bolívar, Cimitarra, El Peñón y Landázuri en alerta roja, debido a la alta probabilidad de que se presenten movimientos en masa.

El reporte, señala que las precipitaciones registradas en los últimos días han generado una fuerte saturación de los suelos, especialmente en zonas de ladera y de alta pendiente, incrementando el riesgo de deslizamientos.

Además, otros 25 municipios del departamento permanecen en alerta naranja y amarilla: Aguada, Betulia, Contratación, El Carmen de Chucurí, El Guacamayo, Guadalupe, La Belleza, La Paz, San Benito, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Suaita, Sucre, Vélez, Zapatoca, Cerrito, Chima, Galán, Girón, Guaca, Guapotá, Gambita, Lebrija, Oiba y Simacota.

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Las autoridades departamentales recomendaron a los consejos municipales de gestión del riesgo intensificar el monitoreo en las zonas identificadas como críticas y mantener activos los planes de respuesta para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse por la inestabilidad de los terrenos.

Una de las últimas emergencias registradas se presentó en Guadalupe, donde desde la noche del jueves 23 de julio se presentaron tormentas eléctricas, ocasionando emergencias por caída de árboles y daños en edificios y viviendas. La alcaldía de este municipio declaró calamidad pública.