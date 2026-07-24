Servicio Geológico reporta 7 sismos en un día en Santander

Bucaramanga

Este jueves 23 de julio de 2026 ocurrieron 7 temblores en Santander; los hechos que tuvieron epicentro en el departamento, en las últimas 24 horas, fueron reportados en los boletines que emite el Servicio Geológico Colombiano.

El Comité de Gestión del Riesgo del departamento precisó que dos de los fenómenos tuvieron una magnitud superior a 4.

“Hoy se registraron dos sismos con epicentro en Los Santos, de magnitudes 4.0 y 4.6, ocurridos a las 10:10 a.m. y 12:50 p.m., con profundidades de 154 y 150 km. Los sectores más cercanos a los epicentros fueron Majadal Alto, Los Santos y Mirador del Lago, Piedecuesta”, reseña la oficina de la Gobernación de Santander.

Desde la Sala de Crisis del Comité de Gestión del Riesgo de Santander dicen que se mantiene el monitoreo permanente y coordinación con los organismos operativos para verificar posibles afectaciones.

Hasta el momento no se reportan daños, personas lesionadas ni emergencias asociadas a estos movimientos sísmicos.