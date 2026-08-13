Tuvieron que cerrar IPS de Bucaramanga por crisis de la salud; ahora los equipos van para Chocó

Bucaramanga

Un grupo de empresarios de Santander, con Juan Diego Restrepo de la familia fundadora de Líneas Hospitalarias a la cabeza, encontraron el modo de usar los equipos de la IPS Omimed de Bucaramanga que cerró debido a la crisis del sector salud; donar lo que quedó al hospital de una de las zonas afectadas por el terremoto del lunes 10 de agosto.

Los aparatos y el instrumental que fue usado en la IPS servirán ahora para dotar un centro médico de Quibdó, capital del departamento del Chocó. Los equipos e insumos quirúrgicos donados por Líneas Hospitalarias son transportados en dos camiones que partieron de Bucaramanga en la noche de este miércoles.

Juan Diego Restrepo contó que hace algunos meses compraron la IPS a un ortopedista muy reconocido de Bucaramanga; ante las dificultades para sostenerla como consecuencia de los problemas del sistema de salud guardaron muchas cosas que había en la clínica y que están en buen estado. “Van suturas, elementos quirúrgicos para una de las pocas ciudades donde no tenemos presencia”, relató.

El señor Restrepo dice que hablaron por teléfono con funcionarios del hospital de Quibdó. “No tienen clavos para operar a pacientes heridos por la caída de escombros en las extremidades”, aseguró.

Dentro de la delegación de Bucaramanga que se dirige a Chocó van instrumentadores que van a apoyar a sus colegas en la zona afectada. Cuando Caracol Radio se comunicó con el empresario santandereano iban adelante de Puerto Berrío por la Troncal del Magdalena Medio.

También llevan mercado que recogió un colectivo llamado Juventudes de Bucaramanga; “son muchachos que se ubican en la Plaza Mayor de la Ciudadela Real de Minas, emprendedores que se la juegan por personas que no conocen”, dijo.